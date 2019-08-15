Оливия Колман рассказала, почему ей тяжело играть Елизавету II в "Короне"

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Британская актриса Оливия Колман, заменившая Клер Фой в роли королевы Елизаветы II в третьем сезоне "Короны", рассказала, почему ей тяжело дается эта роль, . Британская актриса Оливия Колман, заменившая Клер Фой в роли королевы Елизаветы II в третьем сезоне "Короны", рассказала, почему ей тяжело дается эта роль, сообщает Entertainment Weekly.

По ее словам, она очень стремилась быть похожей на предшественницу и сильно переживала.

"Это ужасно, - поделилась актриса. - Все любят Клер Фой, а у меня – худшая в мире работа".

Фой получила премию "Золотой глобус" за первый сезон "Короны" и "Эмми" - за второй.

"Очень похоже на классическую пьесу, любого персонажа, которого ты играешь, кто-то уже играл до тебя", - поделилась 45-летняя Колман, известная по сериалам "Дрянь" и "Убийство на пляже", а также по фильмам "Фаворитка" и "Железная леди".

Она призналась, что очень обрадовалась, когда продюсеры предложили ей роль Елизаветы II.