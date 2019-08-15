Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T18:48Z
https://ria.ru/20190815/1557546759.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155132/05/1551320578_0:0:2049:1152_1036x0_80_0_0_fa248491b9641f48342f70932aa33f27.jpg
РИА Новости
Культура

Оливия Колман рассказала, почему ей тяжело играть Елизавету II в "Короне"

18:03 15.08.2019 (обновлено: 18:48 15.08.2019)
61
© AP Photo / Jordan StraussОливия Колман на церемонии вручения премии "Оскар"-2019
Оливия Колман на церемонии вручения премии Оскар-2019
© AP Photo / Jordan Strauss
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Британская актриса Оливия Колман, заменившая Клер Фой в роли королевы Елизаветы II в третьем сезоне "Короны", рассказала, почему ей тяжело дается эта роль, сообщает Entertainment Weekly.
По ее словам, она очень стремилась быть похожей на предшественницу и сильно переживала.
"Это ужасно, - поделилась актриса. - Все любят Клер Фой, а у меня – худшая в мире работа".
Фой получила премию "Золотой глобус" за первый сезон "Короны" и "Эмми" - за второй.
"Очень похоже на классическую пьесу, любого персонажа, которого ты играешь, кто-то уже играл до тебя", - поделилась 45-летняя Колман, известная по сериалам "Дрянь" и "Убийство на пляже", а также по фильмам "Фаворитка" и "Железная леди".
Она призналась, что очень обрадовалась, когда продюсеры предложили ей роль Елизаветы II.
Третий сезон сериала появится на Netflix 17 ноября.
Кадр из сериала Корона
12 августа, 20:06Культура
Стала известна дата премьеры третьего сезона "Короны"
100000
КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixЕлизавета II
Рекомендуем
Американский певец Игги Поп
Игги Поп выложил в Сети ролик на песню из нового альбома
РИА
Новости
В Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
Мэрия Екатеринбурга ждет от Покраса Лампаса информацию о дате его визита
Общий вид выставочного стенда на ярмарке SAM Fair
Пепперштейн, Корина, Тобрелутс выставят свои работы на ярмарке SAM Fair
Парк Зарядье
Художники установили в "Зарядье" мировой рекорд
Лента
новостей
Кадр из фильма Робокоп
Режиссер "Робокопа" заявил в Сети, что покидает проект
Тимур Бекмамбетов
У фильма "Поиск" Тимура Бекмамбетова появится сиквел
Актер Кайл Чандлер
Кайл Чандлер снимется с Джорджем Клуни в фильме "Доброе утро, полночь"
Американская группа Metallica
Metallica пожертвовала 250 тысяч евро на строительство больницы в Румынии
Американский писатель Хемингуэй
По "Празднику, который всегда с тобой" снимут сериал с внучкой Хемингуэя
Кадр из мультсериала Лунтик и его друзья
Мультипликаторы опровергли информацию о новом персонаже - девочке-Лунтике
Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
Собору Парижской Богоматери угрожает новое обрушение
Работница фермерского хозяйства
В Северной Осетии открылся Всероссийский день картофельного поля
Здание Российский театр драмы имени Ф. Волкова в Ярославле
В Российском фонде культуры представят концепции развития театра Волкова
Певица Кристина Агилера на вечеринке Harper's BAZAAR. 7 сентября 2018 года
Кристина Агилера перевыпустит свой первый альбом в честь его 20-летия
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Татарстан увеличит число ресурсных центров по подготовке кадров к 2020 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33В Чечне рассказали подробности ДТП с шестью погибшими
09:29Привлекающих птиц отходов на свалке рядом с Жуковским нет, заявили власти
09:26"Восточный" назвал условие продажи акций из дела Baring Vostok, пишут СМИ
09:24Бишкекский горсуд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа
09:19Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
Лента новостейМолния