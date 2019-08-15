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РИА Новости
Рязанская область

Компания из Рязани планирует поставлять в Китай муку на $36 млн в год

17:19 15.08.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевМешки с мукой
Мешки с мукой
© РИА Новости / Александр Кряжев
РЯЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. Компания "Русские мельницы" начала поставку муки высшего сорта в Китай и к 2024 году планирует делать поставки на общую сумму 36 миллионов долларов в год, рассказал на деловом форуме губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Деловой форум "Дни международного бизнеса в Рязани" проходит в рамках второго международного форума древних городов. Форум древних городов проходит в Рязани с 14 по 18 августа, в нем принимают участие делегации из 55 городов 35 стран.

"Крупнейший мельничный комплекс Европы, компания "Русские мельницы", начал поставку в Китай муки высшего сорта. Планируемая ежемесячная отгрузка товара - тысяча тонн, в дальнейшем ожидается увеличение до 5 тысяч тонн. Сейчас идут переговоры с государственными китайскими компаниями об организации прямых поставок не только на север страны, но и на юг. Предприятие планирует к 2024 году поставлять продукцию китайским партнерам на сумму 36 миллионов долларов ежегодно", - рассказал в приветственном слове Любимов.

Также губернатор отметил, что Рязанская область готова наращивать поставки за рубеж стекла, специальной оптики, продукции приборостроения, медицинской техники, изделий из пластмассы и дерева.
"В числе перспективных направлений сотрудничества для экспорта я бы выделил такие производства как производство лекарственных препаратов, крепежные изделия, дорожные ограждения, канцелярские товары, топливные брикеты, детские автомобильные кресла, автомобильные аксессуары и даже косметику", - рассказал Любимов.
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