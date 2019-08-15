Компания из Рязани планирует поставлять в Китай муку на $36 млн в год

"Крупнейший мельничный комплекс Европы, компания "Русские мельницы", начал поставку в Китай муки высшего сорта. Планируемая ежемесячная отгрузка товара - тысяча тонн, в дальнейшем ожидается увеличение до 5 тысяч тонн. Сейчас идут переговоры с государственными китайскими компаниями об организации прямых поставок не только на север страны, но и на юг. Предприятие планирует к 2024 году поставлять продукцию китайским партнерам на сумму 36 миллионов долларов ежегодно", - рассказал в приветственном слове Любимов.