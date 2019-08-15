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РИА Новости
Туризм

В аэропорту Сан-Франциско запретят продажу пластиковых бутылок с водой

21:42 15.08.2019 (обновлено: 21:43 15.08.2019)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовМир без пластика: чем страшны пакеты и стаканчики, и как без них обойтись?
Мир без пластика: чем страшны пакеты и стаканчики, и как без них обойтись?
© РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. С 20 августа в международном аэропорту Сан-Франциско запретят продажу воды в пластиковых бутылках, сообщает Lonely Planet.
Пластик заменят стеклянными бутылками и алюминиевыми банками. Клиентам предложат приобрести многоразовую тару, которую можно будет наполнять водой в специализированных станциях на территории аэропорта.
При этом запрет не распространяется на сладкие газированные напитки, чаи и соки.
Новая политика воздушной гавани направлена на достижение нулевого уровня отходов к 2021 году. Недавние исследования показали, что от пассажирских перевозок ежегодно образуется около 13 миллионов килограммов мусора. Как сообщает издание, во всем мире перерабатывается менее 25% пластиковых бутылок, и, по разным оценкам, одна бутылка разлагается от 450 до 1000 лет.
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