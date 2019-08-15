В аэропорту Сан-Франциско запретят продажу пластиковых бутылок с водой

Пластик заменят стеклянными бутылками и алюминиевыми банками. Клиентам предложат приобрести многоразовую тару, которую можно будет наполнять водой в специализированных станциях на территории аэропорта.

При этом запрет не распространяется на сладкие газированные напитки, чаи и соки.

Новая политика воздушной гавани направлена на достижение нулевого уровня отходов к 2021 году. Недавние исследования показали, что от пассажирских перевозок ежегодно образуется около 13 миллионов килограммов мусора. Как сообщает издание, во всем мире перерабатывается менее 25% пластиковых бутылок, и, по разным оценкам, одна бутылка разлагается от 450 до 1000 лет.