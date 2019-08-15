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РИА Новости

В Кельне более восьми тысяч человек эвакуировали из-за бомбы времен войны

17:09 15.08.2019
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© AP Photo / Martin MeissnerПолиция в городе Кёльн
Полиция в городе Кёльн
© AP Photo / Martin Meissner
Полиция в городе Кёльн. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Около 8,6 тысячи человек эвакуировали в Кельне из-за обнаружения 250-килограммовой английской бомбы времен Второй мировой войны, сообщается на сайте городской администрации.
Бомба была обнаружена в районе Цольшток во время строительных работ. Территория на расстоянии 500 метров от места находки была оцеплена, эвакуация затронула жителей трех домов престарелых и двух студенческих общежитий.
В связи с обнаружением бомбы отменено движение трамвая и автобуса в оцепленной зоне. Движение поездов будет приостановлено незадолго до обезвреживания бомбы, которое состоится позднее в четверг.
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