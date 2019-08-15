В Кельне более восьми тысяч человек эвакуировали из-за бомбы времен войны

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Около 8,6 тысячи человек эвакуировали в Кельне из-за обнаружения 250-килограммовой английской бомбы времен Второй мировой войны, сообщается на сайте городской администрации.

Бомба была обнаружена в районе Цольшток во время строительных работ. Территория на расстоянии 500 метров от места находки была оцеплена, эвакуация затронула жителей трех домов престарелых и двух студенческих общежитий.