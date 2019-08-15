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РИА Новости

РИА Новости продолжает уверенно лидировать по цитируемости в соцсетях

17:25 15.08.2019
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© РИА НовостиЛоготип международного информационного агентства "Россия сегодня"
Логотип международного информационного агентства Россия сегодня
© РИА Новости
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Флагман медиагруппы "Россия сегодня" — РИА Новости 11-й месяц подряд возглавил рейтинг популярности русскоязычных СМИ в социальных сетях. Согласно данным исследования компании BrandAnalytics, в июле 2019 года пользователи соцсетей публиковали материалы с сайта ria.ru более 480 тыс. раз.
Доля цитируемости РИА Новости среди Топ-100 медиаплощадок составила 5,3%, а индекс цитируемости — 482 733. В пятерку лидеров вошли также "Комсомольская правда" (3,0% и 273 338), ТАСС (2,9% и 266 287), Лента.ру (2,7% и 245 164) и RT на русском (2,7% и 243 981). В первую сотню рейтинга попал еще один ресурс МИА "Россия сегодня" – Украина.ру, занявшая 52-е место (0,7% и 61 057).
Доля конкретного издания — это процент от общей суммы цитирований всех материалов в рейтинге. Индекс — число ссылок на ресурс в социальных медиа за месяц. Топ-100 формируется на основе индекса цитируемости производителей контента в социальных медиа. Рейтинг включает СМИ, UGC-площадки, блоги и другие популярные медиаресурсы. Тем самым рейтинг призван показать, какие источники реально формируют информационное поле социума.
Из интересных ходов лидеров рейтинга для расширения аудитории, повышения своих медиа-показателей и рекламной привлекательности BrandAnalytics выделяет реализуемую ими стратегию одновременно интенсивного и экстенсивную развития. "Так, например, РИА Новости, оптимизируя логистику доставки, "подключили" к основному домену Радио "Спутник" (radiosputnik.ria.ru)", – указывает компания.
Данные исследования компании BrandAnalytics
Данные исследования компании BrandAnalytics
Данные исследования компании BrandAnalytics
Составленный Brand Analytics рейтинг топ-платформ – экосистем, аккумулирующих и распространяющих контент, – в июле в очередной раз возглавил мессенджер Telegram с индексом цитируемости 3 621 877. За ним следуют Яндекс.Дзен (2 086 721), Новости@Mail.ru (252 250), Яндекс.Новости (209 204) и Рамблер/Новости (151 146).
Как отмечает Brand Analytics, в минувшем месяце на Telegram вернулись сразу несколько источников, остановивших свои публикации в прошлом году из-за объявленной блокировки, в частности "свой канал оживили РИА Новости".
Для расчета рейтингов было проанализировано 2,1 млрд русскоязычных сообщений, опубликованных в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, "Мой Мир", "Мир тесен", а также в блогах, форумах, публичных каналах мессенджеров, комментариях к новостным статьям.
Brand Analytics — лидирующая система мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ, победитель конкурса аналитических систем 2017 года, организованного Аналитическим центром при правительстве России, лидер по качеству среди систем мониторинга соцмедиа согласно рейтингу AdIndex 2017.
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РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство служит источником информации для большей части Рунета и пользователей соцсетей. Сайт RIA.ru читают свыше четырех миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более ста городов мира.
Украина.ру — информационно-аналитическое интернет-издание, входящее в медиагруппу "Россия сегодня". Портал, предоставляющий площадку для выражения альтернативных точек зрения, которые кардинально отличаются от доминирующих в украинских и западных СМИ, начинался в 2014 году как сайт-агрегатор новостей. Теперь это влиятельное издание с собственным контентом, эксклюзивной аналитикой и мощным пулом известных публицистов.
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МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в Телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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