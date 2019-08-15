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РИА Новости
Теплоснабжение

Дебиторская задолженность "Т Плюс" на 1 июля снизилась на 4%

16:52 15.08.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Задолженность потребителей тепла перед "Т Плюс" на 1 июля снизилась на 4% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, до 56,3 миллиарда рублей, следует из релиза компании.

"Дебиторская задолженность всех потребителей за тепловую энергию перед сбытовыми подразделениями группы "Т Плюс" на 1 июля 2019 года составила 56,3 миллиарда рублей. Это на 2,3 миллиарда рублей ниже, чем аналогичный показатель на 1 июля 2018 года", - сообщает компания.

Как отмечает компания, основным фактором снижения стал переход жилого фонда на прямые платежи с ресурсоснабжающей организацией. За год задолженность жилищных организаций снизилась более чем на 4,8 миллиарда рублей, до 24 миллиардов рублей. С другой стороны, переход на прямые платежи привел к росту задолженности населения на 2,9 миллиарда рублей, до 14,5 миллиарда рублей.
Региональный рейтинг "лидеров" по долгам вновь возглавила республика Коми – задолженность потребителей всех категорий перед "Т Плюс" превысила 10 миллиардов рублей. Второе и третье места – у Самарской области и Пермского края, где недоимки составили 8,5 миллиарда и 7,6 миллиарда рублей соответственно.
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Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 62 электростанции, среди которых 54 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% на рынке теплоснабжения РФ.
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