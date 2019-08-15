Дебиторская задолженность "Т Плюс" на 1 июля снизилась на 4%

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Задолженность потребителей тепла перед "Т Плюс" на 1 июля снизилась на 4% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, до 56,3 миллиарда рублей, следует из релиза компании.

"Дебиторская задолженность всех потребителей за тепловую энергию перед сбытовыми подразделениями группы "Т Плюс" на 1 июля 2019 года составила 56,3 миллиарда рублей. Это на 2,3 миллиарда рублей ниже, чем аналогичный показатель на 1 июля 2018 года", - сообщает компания.

Как отмечает компания, основным фактором снижения стал переход жилого фонда на прямые платежи с ресурсоснабжающей организацией. За год задолженность жилищных организаций снизилась более чем на 4,8 миллиарда рублей, до 24 миллиардов рублей. С другой стороны, переход на прямые платежи привел к росту задолженности населения на 2,9 миллиарда рублей, до 14,5 миллиарда рублей.

Региональный рейтинг "лидеров" по долгам вновь возглавила республика Коми – задолженность потребителей всех категорий перед "Т Плюс" превысила 10 миллиардов рублей. Второе и третье места – у Самарской области и Пермского края, где недоимки составили 8,5 миллиарда и 7,6 миллиарда рублей соответственно.