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РИА Новости

Украинские власти построят временный мост в Станице Луганской

16:48 15.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоврежденный мост у КПП "Станица Луганская"
Поврежденный мост у КПП Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Поврежденный мост у КПП "Станица Луганская". Архивное фото
КИЕВ, 15 авг - РИА Новости. Украинские власти планируют построить временный обходной мост на время ремонта разрушенного автомобильного моста в Станице Луганской, сообщила в четверг пресс-служба Луганской областной государственной администрации со ссылкой на ее председателя Виталия Комарницкого.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа начались работы по разминированию перед ремонтом моста.
Местные жители на мосту неподалеку от пропускного пункта Станица Луганская
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"Сейчас нет проекта ремонта моста через Северский Донец. Работы по разработке продолжаются. Для удобства граждан на время ремонта планируется сделать временный обходной мост. О сроках выполнения работ глава Луганской области (Комарницкий - ред.) сообщил, что примерно в течение 2,5 месяцев будет завершена первая из двух очередей", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
В госадминистрации отметили, что в течение июля-августа состоялись три совещания в кабмине, посвященные вопросам жизнедеятельности Луганской области. Комарницкий сообщил, что ремонт моста через реку Северский Донец в Станице Луганской - среди приоритетных задач.
"В этот населенный пункт я осуществляю рабочие поездки один-два раза в неделю и регулярно общаюсь по решению вопросов с представителями офиса президента Украины", - цитирует Комарницкого пресс-служба.
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