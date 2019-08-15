Украинские власти построят временный мост в Станице Луганской

КИЕВ, 15 авг - РИА Новости. Украинские власти планируют построить временный обходной мост на время ремонта разрушенного автомобильного моста в Станице Луганской, сообщила в четверг пресс-служба Луганской областной государственной администрации со ссылкой на ее председателя Виталия Комарницкого.

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа начались работы по разминированию перед ремонтом моста.

"Сейчас нет проекта ремонта моста через Северский Донец. Работы по разработке продолжаются. Для удобства граждан на время ремонта планируется сделать временный обходной мост. О сроках выполнения работ глава Луганской области (Комарницкий - ред.) сообщил, что примерно в течение 2,5 месяцев будет завершена первая из двух очередей", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook

В госадминистрации отметили, что в течение июля-августа состоялись три совещания в кабмине, посвященные вопросам жизнедеятельности Луганской области. Комарницкий сообщил, что ремонт моста через реку Северский Донец в Станице Луганской - среди приоритетных задач.