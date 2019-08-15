В Тюмени пенсионер закидал полицейских банками с вареньем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Пенсионер в Тюмени закидал полицейских банками с вареньем, когда те приехали к нему по жалобе соседа, заведено уголовное дело, сообщает СУ СК по Тюменской области.
"Следственным отделом по Центральному округу следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 77-летнего жителя Тюменской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, днем 14 августа в доме по улице Коммунаров у обвиняемого произошел конфликт с соседом, злоумышленник ранил мужчину в ногу. Потерпевший вызвал сотрудников полиции.
"Прибывшие по вызову правоохранители взломали дверь в квартире обвиняемого и попытались его успокоить. В ответ пенсионер бросил в них ножом, а затем кинул несколько банок с вареньем. Сотрудники полиции не пострадали, так как были защищены щитами", - отмечается в сообщении.
Пенсионер задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняет СУ СК.