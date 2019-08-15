В Тюмени пенсионер закидал полицейских банками с вареньем

"Прибывшие по вызову правоохранители взломали дверь в квартире обвиняемого и попытались его успокоить. В ответ пенсионер бросил в них ножом, а затем кинул несколько банок с вареньем. Сотрудники полиции не пострадали, так как были защищены щитами", - отмечается в сообщении.