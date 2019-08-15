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РИА Новости

Пресс-конференция пилотов A321 в аэропорту Жуковский

16:29 15.08.2019
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Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, посадившие самолет "Уральских авиалиний" в кукурузном поле, отвечают на вопросы представителей СМИ.
Лайнер выполнял рейс Москва — Симферополь, на его борту находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Сразу после взлета в двигатели попала стая чаек. Пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в поле возле деревни Рыбинское.
Все пассажиры и члены экипажа живы, несколько человек получили небольшие травмы. Летчиков уже окрестили героями.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомПроисшествия
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