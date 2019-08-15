После крупного пожара в колонии на Урале возбудили уголовное дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о халатности после крупного пожара в исправительной колонии № 8 (ИК-8) в поселке Гари Свердловской области, сообщает в четверг прокуратура региона.

Пожар в колонии произошел 8 июня 2019 года. Горели четыре жилых корпуса и производственные здания на площади 2 тысячи квадратных метров. По данным прокуратуры, пожар произошел в помещении промышленной площадки колонии, в цехе деревообработки. Причиной возгорания могла стать сухая ветреная погода, в результате чего загорелась трава, отмечали в региональном главке ФСИН. Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.

"По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства)", - говорится в сообщении.

Осужденные, жившие в пострадавшем от пожара общежитии, переведены для отбывания наказания в другие исправительные учреждения. В ходе прокурорской проверки установлено, что помещения колонии не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией. В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление в адрес начальника колонии.

В отношении юридического лица ИК-8 возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.4 КоАП РФ "Нарушение требований пожарной безопасности". В Серовский районный суд направлено исковое заявление об обязании ИК-8 устранить нарушения пожарной безопасности, уточняет прокуратура.