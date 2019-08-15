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РИА Новости

После крупного пожара в колонии на Урале возбудили уголовное дело

16:26 15.08.2019
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Свердловской области Пожар на территории исправительной колонии п.Гари в Свердловской области. 8 июня 2019
Пожар на территории исправительной колонии п.Гари в Свердловской области. 8 июня 2019
© Фото : ГУ МЧС РФ по Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о халатности после крупного пожара в исправительной колонии № 8 (ИК-8) в поселке Гари Свердловской области, сообщает в четверг прокуратура региона.
Пожар в колонии произошел 8 июня 2019 года. Горели четыре жилых корпуса и производственные здания на площади 2 тысячи квадратных метров. По данным прокуратуры, пожар произошел в помещении промышленной площадки колонии, в цехе деревообработки. Причиной возгорания могла стать сухая ветреная погода, в результате чего загорелась трава, отмечали в региональном главке ФСИН. Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.
"По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства)", - говорится в сообщении.
Осужденные, жившие в пострадавшем от пожара общежитии, переведены для отбывания наказания в другие исправительные учреждения. В ходе прокурорской проверки установлено, что помещения колонии не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией. В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление в адрес начальника колонии.
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В отношении юридического лица ИК-8 возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.4 КоАП РФ "Нарушение требований пожарной безопасности". В Серовский районный суд направлено исковое заявление об обязании ИК-8 устранить нарушения пожарной безопасности, уточняет прокуратура.
В настоящее время для восстановления комплекса административных зданий исправительного учреждения проведена очистка территории, разрабатывается проектная строительная документация, отмечает надзорное ведомство.
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Федеральная служба исполнения наказаний РФСвердловская областьЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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