В Перми арестовали пенсионера, перерезавшего трос промышленным альпинистам

По данным следствия, во вторник два промышленных альпиниста 28 лет и 30 лет проводили работы на фасаде девятого этажа многоквартирного жилого дома на улице Пушкина, 13 в Перми. Это не понравилось 70-летнему местному жителю, который потребовал от молодых людей прекратить работу. Получив отказ, пенсионер поднялся на крышу дома и перерезал спасательные канаты промышленных альпинистов. В результате, один из рабочих сорвался и, пролетев несколько этажей, повис на страховочном тросе. Второй рабочий сумел подняться на крышу и спугнул мужчину, после чего помог своему коллеге забраться наверх.