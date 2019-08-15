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РИА Новости
Свердловская область

В УрФУ назвали сумму, необходимую для постройки общежитий для Универсиады

15:50 15.08.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСимволика Универсиады во время празднования победы в борьбе за Всемирную летнюю Универсиаду-2023 в Историческом сквере в Екатеринбурге.
Символика Универсиады во время празднования победы в борьбе за Всемирную летнюю Универсиаду-2023 в Историческом сквере в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Символика Универсиады во время празднования победы в борьбе за Всемирную летнюю Универсиаду-2023 в Историческом сквере в Екатеринбурге.. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Около 12 миллиардов рублей потребуется для строительства общежитий для Универсиады-2023 в Екатеринбурге, сообщил журналистам ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров.
Решение о проведении Универсиады в Екатеринбурге было принято 2 июля на заседании исполкома Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Неаполе. Все 23 члена исполкома поддержали заявку Екатеринбурга, который был единственным претендентом на проведение Универсиады-2023.
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий ранее сообщил, что проведение Универсиады-2023 в Екатеринбурге обеспечит базу общежитий для Уральского федерального университета.
"К 2023 году для университета будет построена деревня Универсиады. Определен участок, где это будет сделано - в районе Новокольцовский, за выставочным центром. Мы понимаем, какой должна быть эта деревня. Понимаем требования, понимаем объем финансирования. Сегодня вместе с правительством области и федеральными органами власти обсуждаем механизмы финансирования. Скажем, только под общежития для Универсиады нужно около 12 миллиардов рублей для того, чтобы разместить по требованиям FISU 11 тысяч человек", - сказал Кокшаров.
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Он добавил, что необходимо построить около 200 тысяч квадратных метров современных общежитий. "Кроме того, будет построен медицинский центр, будут построены многофункциональные корпусы, которые в период Универсиады будут использоваться для приема гостей, для организации работы команд, медиацентра, центра безопасности. Потом по программе наследия они будут переданы для эксплуатации Уральскому федеральному университету", - отметил ректор.
По его словам, для улучшения транспортной доступности района Новокольцовский, где будет построена деревня Универсиады, планируется организация движения скоростного трамвая.
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Свердловская областьУниверсиадаУральский федеральный университетСвердловская областьОбщество
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