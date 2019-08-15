Русская церковь откроет в столице уникальный центр помощи наркозависимым

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Единственный в Москве бесплатный негосударственный центр амбулаторной реабилитации наркозависимых откроется 20 августа при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках недалеко от Павелецкого вокзала, сообщили РИА Новости в четверг в Синодальном отделе по благотворительности Московского патриархата.

Одновременно реабилитацию смогут проходить до 15 человек, как женщины, так и мужчины, а подопечные центра при необходимости смогут получить направление в один из региональных церковных центров для прохождения стационарной реабилитации, уточнили в отделе.

"Многие считают, что помощь наркозависимым – дело второстепенное, что они сами должны разбираться со своими проблемами. Но наркозависимые нуждаются в поддержке не меньше, чем другие люди, попавшие в беду. Церковь готова принять всех – главное, чтобы человек сам хотел исправить свою жизнь, победить зависимость. Двери нашего нового центра будут открыты для всех независимо от вероисповедания, возраста или гражданства", - рассказал епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

Центр организован Синодальным отделом по благотворительности и Благотворительным фондом святого праведного Иоанна Кронштадтского на средства Фонда президентских грантов и пожертвования.