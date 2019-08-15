Русская церковь откроет в столице уникальный центр помощи наркозависимым

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Единственный в Москве бесплатный негосударственный центр амбулаторной реабилитации наркозависимых откроется 20 августа при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках недалеко от Павелецкого вокзала, сообщили РИА Новости в четверг в Синодальном отделе по благотворительности Московского патриархата.
Одновременно реабилитацию смогут проходить до 15 человек, как женщины, так и мужчины, а подопечные центра при необходимости смогут получить направление в один из региональных церковных центров для прохождения стационарной реабилитации, уточнили в отделе.
"Многие считают, что помощь наркозависимым – дело второстепенное, что они сами должны разбираться со своими проблемами. Но наркозависимые нуждаются в поддержке не меньше, чем другие люди, попавшие в беду. Церковь готова принять всех – главное, чтобы человек сам хотел исправить свою жизнь, победить зависимость. Двери нашего нового центра будут открыты для всех независимо от вероисповедания, возраста или гражданства", - рассказал епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.
Центр организован Синодальным отделом по благотворительности и Благотворительным фондом святого праведного Иоанна Кронштадтского на средства Фонда президентских грантов и пожертвования.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРеабилитационный центр фонда "Город без наркотиков" для наркозависимых, в пригороде Екатеринбурга
Реабилитационный центр фонда "Город без наркотиков" для наркозависимых, в пригороде Екатеринбурга
Сегодня в России насчитывается около 460 тысяч наркозависимых, приводят в Церкви статистику МВД. В стране действуют более 300 церковных проектов помощи наркозависимым, в том числе 70 реабилитационных центров, свыше 60 консультационных пунктов, 18 центров ресоциализации. Ежегодно открываются не менее десяти новых церковных структур помощи наркозависимым.