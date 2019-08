В Германии 11 человек пострадали при пожаре в общежитии

Am frühen Morgen hat eine Flüchtlingsunterkunft in #Ratingen-#Tiefenbroich gebrannt. 417 Bewohner und Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mussten das Gebäude verlassen. Vier Personen kamen in ein #Krankenhaus. Warum es brannte, ist noch unklar.



📸: #Feuerwehr Ratingen pic.twitter.com/W2xCUGNdvM