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РИА Новости
Туризм

В Москве сделали новые туристические карты столицы на трех языках

15:27 15.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТуристы на Никольской улице в Москве
Туристы на Никольской улице в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Новые карты столицы для туристов на русском, английском и китайском языках сделали в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Хорошая помощь даже в век интернета. Компактные складные карты удобно носить. А еще в них много полезной информации: как добраться до аэропорта, арендовать машину или велосипед, схема метро, интересные музеи", - пишет мэр.
Он отметил, что бесплатную карту можно взять в отелях, музеях и парках, например, в Зарядье, на ВДНХ, в ГУМе, кассах Московской канатной дороги, в Пушкинском музее и Музее Москвы.
"Позже они появятся на стойках "Живое общение" в метро и в зонах ожидания "Аэроэкспресса", - добавил Собянин.
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