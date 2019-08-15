В Москве сделали новые туристические карты столицы на трех языках

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Новые карты столицы для туристов на русском, английском и китайском языках сделали в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Хорошая помощь даже в век интернета. Компактные складные карты удобно носить. А еще в них много полезной информации: как добраться до аэропорта, арендовать машину или велосипед, схема метро, интересные музеи", - пишет мэр.

Он отметил, что бесплатную карту можно взять в отелях, музеях и парках, например, в Зарядье, на ВДНХ, в ГУМе, кассах Московской канатной дороги, в Пушкинском музее и Музее Москвы.