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РИА Новости

СК возбудил дело об убийстве шестилетнего мальчика на Кубани

15:14 15.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Машина Следственного комитета РФ . Архивное фото
КРАСНОДАР, 15 авг - РИА Новости. Женщина, прибежавшая на крик своего шестилетнего сына, игравшего во дворе дома, нашла его с колотым ранением, ребенок умер по пути в больницу, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг СУСК РФ по Краснодарскому краю.
"Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели шестилетнего мальчика… По версии следствия, мальчик находился во дворе дома со своей девятилетней сестрой. Недалеко от детей, у крыльца дома находилась их мать. В какой-то момент женщина услышала крик сына и, подбежав к нему, обнаружила у ребенка колотое ранение в области грудной клетки", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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На место была вызвана бригада скорой помощи, на встречу которой родители с пострадавшим ребенком направились на автомобиле. "Между тем, мальчик скончался по пути в лечебное учреждение", - отмечается в релизе. По данным пресс-службы ведомства, трагедия произошла 9 августа.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
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Следственный комитет РФКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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