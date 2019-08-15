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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье появился первый в России цифровой сервис сбора мусора

15:13 15.08.2019
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© РИА Новости / Алексей ФилипповДевушка сдает пластиковую бутылку в фандомат по сбору пластиковой и алюминиевой тары
Девушка сдает пластиковую бутылку в фандомат по сбору пластиковой и алюминиевой тары
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. В Московской области заработало мобильное приложение, с помощью которого бытовые отходы у жителей забирает специальный человек, сообщил телеканал "360".
В сервис "Сборбокс" можно сдать все твердые отходы — от стекла до пластика. Для этого жителям необходимо собрать мусор в отдельный пакет, а затем оставить его в специально отведенном месте на лестничной площадке.
Услуга бесплатная. Никаких дополнительных условий, подписок и других затрат не требуется. Более того, пользователи имеют возможность получить на специальных условиях скидки в продуктовых магазинах или скидки на различные услуги.
Люди, забирающие мусор, как правило, дворники. Благодаря "Сборбоксу" они могут получать дополнительный заработок в размере 10–20 тысяч рублей. Стоит отметить, что управляющие компании в этом случае будут даже рады, так как с помощью этого сервиса мусора у жильцов практически не остается, а значит, можно будет сэкономить на его вывозе.
"Сборбокс" сначала запустили в Москве, теперь он работает и в Подмосковье. На данный момент эта компания считается единственным цифровым сервисом, который помогает облегчить утилизацию мусора для жителей.
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