В Подмосковье появился первый в России цифровой сервис сбора мусора

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. В Московской области заработало мобильное приложение, с помощью которого бытовые отходы у жителей забирает специальный человек, сообщил телеканал В Московской области заработало мобильное приложение, с помощью которого бытовые отходы у жителей забирает специальный человек, сообщил телеканал "360"

В сервис "Сборбокс" можно сдать все твердые отходы — от стекла до пластика. Для этого жителям необходимо собрать мусор в отдельный пакет, а затем оставить его в специально отведенном месте на лестничной площадке.

Услуга бесплатная. Никаких дополнительных условий, подписок и других затрат не требуется. Более того, пользователи имеют возможность получить на специальных условиях скидки в продуктовых магазинах или скидки на различные услуги.

Люди, забирающие мусор, как правило, дворники. Благодаря "Сборбоксу" они могут получать дополнительный заработок в размере 10–20 тысяч рублей. Стоит отметить, что управляющие компании в этом случае будут даже рады, так как с помощью этого сервиса мусора у жильцов практически не остается, а значит, можно будет сэкономить на его вывозе.