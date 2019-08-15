Путин поручил курганским властям договориться с "Газпромом" о газификации

Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков во время встречи

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Курганской области Вадимом Шумковым посоветовал скоординировать с "Газпромом" работу по газификации населения приграничных территорий.

В ходе встречи, текст которой опубликован на сайте Кремля, Шумков информировал главу государства о социально-экономической ситуации в Курганской области и мерах, принимаемых для развития региона.

Шумков сообщил, что в регионе 10 приграничных районов без газа, миграционный отток с этих территорий составляет порядка 30 процентов, отметил он.

"Вам нужно это скоординировать. "Газпром" подведёт магистральную трубу, а дальше разводку надо осуществлять", - поручил Путин.

"Вам нужно тоже доводить до потребителей. "Газпром" же до конечного потребителя не доводит", - подчеркнул президент.

Врио главы региона в свою очередь сообщил, что совместная с "Газпромом" работа по данному вопросу уже обсуждается. "У нас есть разводящие сети в региональной собственности. Я предлагаю продать "Газпрому", и на эту сумму, от этой выручки, решить часть вопросов по разводящим сетям, по новому строительству. "Газпрому" они нужны, мы обсуждаем сейчас цену", - сообщил Шумков.