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РИА Новости

Путин поручил курганским властям договориться с "Газпромом" о газификации

15:10 15.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков во время встречи
Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Курганской области Вадимом Шумковым посоветовал скоординировать с "Газпромом" работу по газификации населения приграничных территорий.
В ходе встречи, текст которой опубликован на сайте Кремля, Шумков информировал главу государства о социально-экономической ситуации в Курганской области и мерах, принимаемых для развития региона.
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Шумков сообщил, что в регионе 10 приграничных районов без газа, миграционный отток с этих территорий составляет порядка 30 процентов, отметил он.
"Вам нужно это скоординировать. "Газпром" подведёт магистральную трубу, а дальше разводку надо осуществлять", - поручил Путин.
"Вам нужно тоже доводить до потребителей. "Газпром" же до конечного потребителя не доводит", - подчеркнул президент.
Врио главы региона в свою очередь сообщил, что совместная с "Газпромом" работа по данному вопросу уже обсуждается. "У нас есть разводящие сети в региональной собственности. Я предлагаю продать "Газпрому", и на эту сумму, от этой выручки, решить часть вопросов по разводящим сетям, по новому строительству. "Газпрому" они нужны, мы обсуждаем сейчас цену", - сообщил Шумков.
"Пожалуйста, договаривайтесь", - одобрил глава государства.
Газовая плита
11 марта 2014, 18:39РИА Недвижимость
Ивановская обл предложила разрешить оплату газификации домов из маткапиталаИвановские парламентарии предложили внести изменения в федеральное законодательство о материнском капитале — разрешить семьям оплачивать средствами из маткапитала газификацию частных домов, сообщает Ивановская областная дума.
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ГазпромВладимир ПутинМоскваКурганская областьЭкономика
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