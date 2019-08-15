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РИА Новости

Москва надеется на продолжение наметившейся стабилизации в Киргизии

15:09 15.08.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Антон Денисов
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. О полной стабилизации в Киргизии говорить еще рано, но Россия надеется, что наметившаяся тенденция к этому продолжится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сейчас мы видим, что так или иначе внешние проявления той нестабильности, которую мы все наблюдали, идут на убыль. По крайней мере констатация стабилизации ситуации – мы можем такую оценку дать. Мы говорим о том, что внутренняя стабильность в Киргизии - в интересах ее народа, но и региона в целом и сопредельных государств", - сказала дипломат на брифинге.
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"Очень хочется надеяться, что наметившаяся тенденция к стабилизации, хотя, конечно, о полной стабилизации говорить еще рано, она продолжится", - заявила Захарова.
Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
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