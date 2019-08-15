Замглавы МИД обсудил с сирийской оппозицией ситуацию в стране

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с делегацией сирийского оппозиционного "Курдского национального совета" (КНС) во главе с Камираном Хаджо ситуацию в САР, сообщил российский МИД.

"В ходе беседы состоялся откровенный обмен мнениями относительно развития ситуации в Сирии и путей урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН. С российской стороны была особо подчеркнута необходимость сохранения единства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии при обеспечении законных прав всех этноконфессиональных групп ее населения", - говорится в сообщении ведомства.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.