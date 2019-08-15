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РИА Новости
Война в Сирии

Замглавы МИД обсудил с сирийской оппозицией ситуацию в стране

15:08 15.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с делегацией сирийского оппозиционного "Курдского национального совета" (КНС) во главе с Камираном Хаджо ситуацию в САР, сообщил российский МИД.
"В ходе беседы состоялся откровенный обмен мнениями относительно развития ситуации в Сирии и путей урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН. С российской стороны была особо подчеркнута необходимость сохранения единства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии при обеспечении законных прав всех этноконфессиональных групп ее населения", - говорится в сообщении ведомства.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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