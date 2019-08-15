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РИА Новости

Мосгорсуд оставил в СИЗО восьмого фигуранта дела о беспорядках

15:07 15.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДаниил Конон, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, на заседании Пресненского суда города Москвы
Даниил Конон, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, на заседании Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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Даниил Конон, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, на заседании Пресненского суда города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг подтвердил арест восьмого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля - студента МГТУ им. Баумана Даниила Конона, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения", - огласил решение судья.
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Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвоката студента, настаивавшего на домашнем аресте или залоге.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Сейчас фигурантами уголовных дел являются 14 человек, 13 из которых заключены под стражу. Лишь режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев избежал ареста, так как который из-за проблем со здоровьем попал в реанимацию прямо из изолятора временного содержания.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Москве имели место как законные согласованные в установленном порядке акции, так и попытки организации беспорядков.
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