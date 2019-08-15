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РИА Новости

"Аэрофлот" поделится "цифровым" опытом с транспортной отраслью

14:58 15.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Аэрофлот стал членом ассоциации "Цифровой транспорт и логистика", его богатый опыт цифровизации и технологий позволит внести существенный вклад в трансформацию транспортного комплекса РФ, говорится в сообщении авиаперевозчика.
Ассоциация "Цифровой транспорт и логистика" является центром компетенций по одноименному ведомственному проекту Минтранса России. На ее базе планируется создавать и развивать единое мультимодальное цифровое транспортное и логистическое пространство на территории России. Это станет возможным за счет объединения и применения всех существующих, разрабатываемых цифровых сервисов и программного обеспечения российских компаний.

"Цифровизация — магистральный вектор развития Аэрофлота и наша главная инвестиция в будущее, без нее невозможно обеспечить высокую эффективность бизнеса. Аэрофлот успешно внедряет новейшие цифровые решения и готов делиться наработанным опытом с другими представителями транспортной отрасли. Уверен, совместными усилиями мы поможем стране достичь лидерства в мировом транспортном и логистическом пространстве", - сказал генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По мнению заместитель министра транспорта России Алексея Семенова, опыт Аэрофлота важен для цифровой трансформации всей транспортной отрасли страны и позволит ускорить выполнение задачи технологического прорыва.
"Глобальный опыт Аэрофлота важен для цифровой трансформации всей транспортной отрасли, которая выстраивается на принципах мультимодальности, мультиплатформенности и необходимости сопряжения с системами стран Европы и Азии. Активное участие одной из крупнейших авиакомпаний в работе ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" позволит ускорить выполнение задачи руководства страны в части технологического прорыва", - цитирует пресс-служба Семенова.
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На сегодняшний день уровень развития цифровых технологий в Аэрофлоте остается одним из самых высоких в мировой транспортной отрасли. Авиакомпания в течение нескольких лет сохраняет 4-е место в мире среди авиакомпаний по цифровизации в рейтинге консалтинговой компании Bain & Co. На практике - это более десятка реализованных бизнес-кейсов на базе современных цифровых технологий.
Автоматизация основных бизнес-процессов — от офисной работы до обслуживания пассажиров и самолётов — уже достигла в компании 100%. В планах — дальнейшие разработки в области искусственного интеллекта, которые включены в обновленную стратегию развития Группы "Аэрофлот" до 2023 года, говорится в сообщении компании.
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