РФПИ выступил за смягчение меры пресечения всем сотрудникам Baring Vostok

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев приветствует решение суда об изменении меры пресечения топ-менеджеру Baring Vostok Филиппу Дельпалю на домашний арест и выступает за смягчение меры пресечения всем сотрудникам инвестиционного фонда.

"От лица российского и международного инвестиционного сообщества мы приветствуем решение суда об изменении меры пресечения Филиппу Дельпалю на домашний арест. Мы также выступаем за смягчение меры пресечения в равной степени как иностранным, так и российским сотрудникам Baring Vostok, которые были арестованы в рамках этого дела", - сказал Дмитриев журналистам.

Мосгорсуд в четверг изменил меру пресечения Дельпалю, обвиняемому по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиардов рублей, на домашний арест. Дельпаль был помещен под стражу в феврале, как и его бизнес-партнер, основатель Baring Vostok Майкл Калви. Последний был переведен под домашний арест в апреле. В настоящее время в СИЗО остаются трое фигурантов дела: директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

Мосгорсуд в четверг также признал законность продления домашнего ареста американского инвестора Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, но смягчил его условия. Таким образом, теперь Калви может без разрешения следователя общаться с родственниками, друзьями - всеми, кроме фигурантов дела.