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РИА Новости

РФПИ выступил за смягчение меры пресечения всем сотрудникам Baring Vostok

14:56 15.08.2019 (обновлено: 16:06 15.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор по инвестициям компании Вaring Vostok Иван Зюзин в Басманном суде
Директор по инвестициям компании Вaring Vostok Иван Зюзин в Басманном суде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев приветствует решение суда об изменении меры пресечения топ-менеджеру Baring Vostok Филиппу Дельпалю на домашний арест и выступает за смягчение меры пресечения всем сотрудникам инвестиционного фонда.
"От лица российского и международного инвестиционного сообщества мы приветствуем решение суда об изменении меры пресечения Филиппу Дельпалю на домашний арест. Мы также выступаем за смягчение меры пресечения в равной степени как иностранным, так и российским сотрудникам Baring Vostok, которые были арестованы в рамках этого дела", - сказал Дмитриев журналистам.
Мосгорсуд в четверг изменил меру пресечения Дельпалю, обвиняемому по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиардов рублей, на домашний арест. Дельпаль был помещен под стражу в феврале, как и его бизнес-партнер, основатель Baring Vostok Майкл Калви. Последний был переведен под домашний арест в апреле. В настоящее время в СИЗО остаются трое фигурантов дела: директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
Мосгорсуд в четверг также признал законность продления домашнего ареста американского инвестора Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, но смягчил его условия. Таким образом, теперь Калви может без разрешения следователя общаться с родственниками, друзьями - всеми, кроме фигурантов дела.
"Я также приветствую решение о смягчении условий содержания Майкла Калви под домашним арестом", - добавил Кирилл Дмитриев.
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Дело Bаring VostokРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияЭкономика
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