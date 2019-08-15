Мосгорсуд подтвердил арест седьмого фигуранта дела о беспорядках в Москве

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным заключение под стражу Алексея Миняйло – седьмого фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения", - огласила решение судья Елена Гученкова.

Таким образом, она отклонила апелляционную жалобу его адвоката, который настаивал на переводе под домашний арест или освобождении под личные поручительства или залог в миллион рублей, которые готовы внести его родители.

Какие конкретно действия инкриминируется Миняйло, пока не озвучено. Виновным он себя не считает.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Сейчас фигурантами уголовных дел являются 14 человек, 13 из которых заключены под стражу. Лишь режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев избежал ареста, так как который из-за проблем со здоровьем попал в реанимацию прямо из изолятора временного содержания.