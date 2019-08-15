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РИА Новости

Мосгорсуд подтвердил арест седьмого фигуранта дела о беспорядках в Москве

14:56 15.08.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным заключение под стражу Алексея Миняйло – седьмого фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения", - огласила решение судья Елена Гученкова.
Участница митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
13 августа, 13:06РИА Новости
В Кремле не считают акции в Москве политическим кризисом
Таким образом, она отклонила апелляционную жалобу его адвоката, который настаивал на переводе под домашний арест или освобождении под личные поручительства или залог в миллион рублей, которые готовы внести его родители.
Какие конкретно действия инкриминируется Миняйло, пока не озвучено. Виновным он себя не считает.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
13 августа, 13:09РИА Новости
Кремль прокомментировал действия силовиков на митингах
Сейчас фигурантами уголовных дел являются 14 человек, 13 из которых заключены под стражу. Лишь режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев избежал ареста, так как который из-за проблем со здоровьем попал в реанимацию прямо из изолятора временного содержания.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Москве имели место как законные согласованные в установленном порядке акции, так и попытки организации беспорядков.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
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