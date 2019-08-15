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РИА Новости

Медведев подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса

14:52 15.08.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 29 мая 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 29 мая 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства заявил, что подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса до 2035 года.
"Долгосрочная стратегия развития зернового комплекса до 2035 года - это действительно важный документ, поскольку зерно - один из ключевых товаров в структуре нашего экспорта",- сказал он.
Он напомнил, что по итогам 2018 года Россия вошла в тройку труднейших экспортеров.
"У нас есть все возможности, чтобы продолжать наращивать поставки за рубеж, но, естественно, без ущерба для решения внутренних задач по обеспечению продовольственной безопасности",- подытожил он.
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