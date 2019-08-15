Медведев подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства заявил, что подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса до 2035 года.

"Долгосрочная стратегия развития зернового комплекса до 2035 года - это действительно важный документ, поскольку зерно - один из ключевых товаров в структуре нашего экспорта",- сказал он.

Он напомнил, что по итогам 2018 года Россия вошла в тройку труднейших экспортеров.