В Росавиации рассказали о предыдущем случае столкновения самолета с птицами

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Предыдущий случай столкновения самолёта с птицами, который привёл к серьезным последствиям, произошел семь лет назад в "Домодедово", заявил журналистам в четверг глава Росавиации Александр Нерадько.
По его словам, сейчас комиссия по расследованию приступила к работе, она будет изучать аспекты орнитологического обеспечения и расположения полигонов бытовых отходов.
"Давно не было такого случая. У нас предыдущий случай с серьезными последствиями был семь лет назад в аэропорту "Домодедово" с самолетом Ан-12. Хотя столкновение с птицами регистрируется достаточно часто не только в России, но и за рубежом", - сказал Нерадько.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По информации ГУМЧС по Подмосковью, за медицинской помощью обратились 55 человек, среди них 17 детей.