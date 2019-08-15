В Росавиации рассказали о предыдущем случае столкновения самолета с птицами

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Предыдущий случай столкновения самолёта с птицами, который привёл к серьезным последствиям, произошел семь лет назад в "Домодедово", заявил журналистам в четверг глава Росавиации Александр Нерадько.

По его словам, сейчас комиссия по расследованию приступила к работе, она будет изучать аспекты орнитологического обеспечения и расположения полигонов бытовых отходов.

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"Давно не было такого случая. У нас предыдущий случай с серьезными последствиями был семь лет назад в аэропорту "Домодедово" с самолетом Ан-12. Хотя столкновение с птицами регистрируется достаточно часто не только в России, но и за рубежом", - сказал Нерадько.