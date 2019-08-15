Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T14:45Z
https://ria.ru/20190815/1557539158.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155753/39/1557533943_112:0:1200:612_1036x0_80_0_0_b6b4a9aeb0f3de85ba2c7bc9d243afb3.jpg
РИА Новости

В Росавиации рассказали о предыдущем случае столкновения самолета с птицами

14:45 15.08.2019
726
© АГН "Москва"Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
© АГН "Москва"
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Предыдущий случай столкновения самолёта с птицами, который привёл к серьезным последствиям, произошел семь лет назад в "Домодедово", заявил журналистам в четверг глава Росавиации Александр Нерадько.
По его словам, сейчас комиссия по расследованию приступила к работе, она будет изучать аспекты орнитологического обеспечения и расположения полигонов бытовых отходов.
"Давно не было такого случая. У нас предыдущий случай с серьезными последствиями был семь лет назад в аэропорту "Домодедово" с самолетом Ан-12. Хотя столкновение с птицами регистрируется достаточно часто не только в России, но и за рубежом", - сказал Нерадько.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По информации ГУМЧС по Подмосковью, за медицинской помощью обратились 55 человек, среди них 17 детей.
912001
Обсудить 0
Экстренная посадка самолета в ЖуковскомРосавиацияДомодедово (аэропорт)Уральские авиалинииМосковская областьАлександр НерадькоПроисшествия
Рекомендуем
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
"Русмолоко" хочет восстановить поле после ЧП с А321 в Подмосковье
РИА
Новости
Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
Эксперт рассказал, как кукуруза спасла аварийный A321 от пожара
Режиссер Владимир Хотиненко
Хотиненко назвал историю с экстренной посадкой А321 достойной экранизации
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Росавиация может провести проверку ЛИИ им. Громова после ЧП с А321
Лента
новостей
Троицкая, Комендантская, Оружейная и Боровицкая башни Московского Кремля
Ученые выяснят рацион "чиновников" Кремля времен Бориса Годунова
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Белавиа
"Белавиа" не намерена менять Жуковский на другой аэропорт после ЧП с А321
Второй пилот Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии Георгий Мурзин
Второй пилот A321 рассказал об аварийной посадке в поле
Бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко
Киевский суд заочно арестовал бывшего главу МВД Украины
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 27 июня 2019
Медведев предложил наградить экипаж, посадивший A321 в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Экипаж севшего на поле А321 совершил авиационное чудо, считает эксперт
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Западные СМИ прокомментировали жесткую посадку А321 в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Преподаватель летчиков А321 прокомментировал ЧП с самолетом в Подмосковье
Бутылки с вином на винном заводе Киндзмараули в городе Кварели в Грузии
Грузия почти на треть сократила в июле экспорт вина в Россию
Момент аварийной посадки А321 в Жуковском попал на видео
Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
В Кремле ответили на вопрос о награждении летчиков А321
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
08:14Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб
Лента новостейМолния