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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

В МИД прокомментировали ультимативные заявления США в отношении Венесуэлы

14:34 15.08.2019
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса. Архивное фото
ОРЕНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Москва считает неприемлемыми ультимативные заявления США в отношении Венесуэлы, не исключено, что провокационные действия Вашингтона продиктованы, в том числе, бизнес-интересами американского энергетического сектора, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга она отметила, что ситуация в Венесуэле "остается напряженной" и призывы Москвы вывести из-под американских санкций хотя бы социальную сферу страны "были просто проигнорированы".
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"Белый дом продолжает попытки оказывать давление на народ суверенного государства… Эти шаги еще больше загоняют, с нашей точки зрения, ситуацию в тупик. Раздаются неприемлемые угрозы тотальной блокады Венесуэлы", - подчеркнула Захарова.
"Причем здесь речь идет о Вашингтоне как о группе лиц, некоей части политической элиты, ведь эти действия не имеют ничего общего с интересами народа США… Возможно, это соответствует интересам части элиты, может быть, даже бизнес-элиты или политической элиты, которая обслуживает финансовую или в энергетическом секторе", - добавила официальный представитель МИД РФ.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против законного президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Белый дом сообщил 6 августа, что президент Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМария ЗахароваДональд ТрампМИД РФВенесуэлаРоссияСШАВ мире
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