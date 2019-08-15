В МИД прокомментировали ультимативные заявления США в отношении Венесуэлы

Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса. Архивное фото

Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса

ОРЕНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Москва считает неприемлемыми ультимативные заявления США в отношении Венесуэлы, не исключено, что провокационные действия Вашингтона продиктованы, в том числе, бизнес-интересами американского энергетического сектора, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе брифинга она отметила, что ситуация в Венесуэле "остается напряженной" и призывы Москвы вывести из-под американских санкций хотя бы социальную сферу страны "были просто проигнорированы".

"Белый дом продолжает попытки оказывать давление на народ суверенного государства… Эти шаги еще больше загоняют, с нашей точки зрения, ситуацию в тупик. Раздаются неприемлемые угрозы тотальной блокады Венесуэлы", - подчеркнула Захарова.

"Причем здесь речь идет о Вашингтоне как о группе лиц, некоей части политической элиты, ведь эти действия не имеют ничего общего с интересами народа США… Возможно, это соответствует интересам части элиты, может быть, даже бизнес-элиты или политической элиты, которая обслуживает финансовую или в энергетическом секторе", - добавила официальный представитель МИД РФ.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против законного президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.