Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T14:22Z
https://ria.ru/20190815/1557537911.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155735/44/1557354458_0:0:3120:1756_1036x0_80_0_0_7a76c602b47223659ab47a59f7401c14.jpg
РИА Новости

Россия призвала стороны конфликта в Ливии сесть за стол переговоров

14:22 15.08.2019
305
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
ОРЕНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Россия призывает стороны конфликта в Ливии сесть за стол переговоров и наладить политический процесс для преодоления раскола страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наша позиция заключается в безальтернативности политического урегулирования ливийского кризиса. В этой связи мы исходим из необходимости в качестве первого шага на этом пути установить долгосрочный устойчивый режим прекращения огня. Одновременно призываем военно-политические силы в Ливии сесть за стол переговоров и принять меры по налаживанию инклюзивного политического процесса с конечной целью преодоления раскола страны и формирования единых, эффективных государственных институтов, которые были бы способны вернуть мир и процветание на ливийскую землю", - сказала Захарова на брифинге.
Военные в Ливии
12 августа, 04:35РИА Новости
США, Британия, Франция, Италия и ОАЭ призвали к перемирию в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Жители Бенгази сжигают портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и Зеленую книгу Каддафи
6 августа, 08:00Пять лет со дня гибели Андрея Стенина
Как мы дрались за Рас-эль-Ануф и свободную Ливию
101020
Обсудить 0
Мария ЗахароваМИД РФЛивияРоссияПолитика
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции
МИД раскрыл темы предстоящих переговоров Лаврова с главой МИД Германии
РИА
Новости
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. 7 апреля 2019
ВВС Хафтара ударили по международному аэропорту Зуара в Ливии
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. 7 апреля 2019
В армии Хафтара объяснили, почему нанесли удар по аэропорту Зуара
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Замглавы МИД обсудил с сирийской оппозицией ситуацию в стране
Лента
новостей
Сирийский город Хама
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Истребитель-бомбардировщик СУ-17 сирийских военно-воздушных сил
Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
Удар коалиции в Дамаске, Сирия. 14 апреля 2018
В Сирии сообщили о ракетном ударе по западной территории страны
Лагерь сирийских беженцев
В Сирии около 250 беженцев покинули лагерь "Рукбан"
Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев из Иордании и Ливана
Бойцы сирийской армии
Сирийская армия освободила две деревни в Идлибе после боев с "Ан-Нусрой"*
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
В МИД прокомментировали ультимативные заявления США в отношении Венесуэлы
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД назвали возможную цель нарушения силовиками перемирия в Донбассе
Здание Министерства иностранных дел РФ
Москва призвала мировое сообщество прекратить выгораживать ВСУ в Донбассе
Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper
В Сирии начали полеты беспилотников над планируемой зоной безопасности
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Москва надеется на продолжение наметившейся стабилизации в Киргизии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
08:14Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб
Лента новостейМолния