Россия призвала стороны конфликта в Ливии сесть за стол переговоров

ОРЕНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Россия призывает стороны конфликта в Ливии сесть за стол переговоров и наладить политический процесс для преодоления раскола страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наша позиция заключается в безальтернативности политического урегулирования ливийского кризиса. В этой связи мы исходим из необходимости в качестве первого шага на этом пути установить долгосрочный устойчивый режим прекращения огня. Одновременно призываем военно-политические силы в Ливии сесть за стол переговоров и принять меры по налаживанию инклюзивного политического процесса с конечной целью преодоления раскола страны и формирования единых, эффективных государственных институтов, которые были бы способны вернуть мир и процветание на ливийскую землю", - сказала Захарова на брифинге.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.