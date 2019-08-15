Выборы в Мосгордуму будут конкурентными, заявил зампред ЦИК

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Предстоящие выборы в Мосгордуму будут конкурентными, считает заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Выборы депутатов Мосгордумы состоятся в единый день голосования 8 сентября.
"На мой взгляд, совершенно конкурентные выборы, наверное, дадут возможность всем партиям, участвующим в них, представить своих кандидатов в МГД, или может быть, кому-то не повезет, но это воля избирателей и никого другого", - сказал Булаев на пресс-конференции.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.