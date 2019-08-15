Выборы в Мосгордуму будут конкурентными, заявил зампред ЦИК

"На мой взгляд, совершенно конкурентные выборы, наверное, дадут возможность всем партиям, участвующим в них, представить своих кандидатов в МГД, или может быть, кому-то не повезет, но это воля избирателей и никого другого", - сказал Булаев на пресс-конференции.