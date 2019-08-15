Тульские власти выделят 9 млрд рублей в 2019 году на реализацию нацпроектов

"Мы утвердили 12 региональных приоритетных программ и 52 региональных проекта. В этом году на их реализацию в Тульской области выделено почти девять миллиардов рублей. Важно, чтобы они действительно влияли на жизнь региона, чтобы люди видели реальные результаты", – сказал председатель областного правительства Валерий Шерин на открытии форума, его слова процитировали в пресс-службе.