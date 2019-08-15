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РИА Новости
Тульская область

Тульские власти выделят 9 млрд рублей в 2019 году на реализацию нацпроектов

14:20 15.08.2019
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© Фото пресс-службы правительства Тульской областиПредседатель правительства Тульской области Валерий Шерин на региональном форуме проектного управления "Национальные проекты - горизонт 2024"
Председатель правительства Тульской области Валерий Шерин на региональном форуме проектного управления Национальные проекты - горизонт 2024
© Фото пресс-службы правительства Тульской области
ТУЛА, 15 авг - РИА Новости. Объем финансирования программ национальных проектов в Тульской области в 2019 году составит около девяти миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
Соответствующие данные озвучил председатель правительства региона Валерий Шерин на региональном форуме проектного управления "Национальные проекты - горизонт 2024", который прошел в среду в Туле по инициативе главы региона Алексея Дюмина. Участниками мероприятия стали представители правительства РФ, органов власти региона, предпринимательского сообщества, общественных организаций, эксперты, активисты и журналисты.

"Мы утвердили 12 региональных приоритетных программ и 52 региональных проекта. В этом году на их реализацию в Тульской области выделено почти девять миллиардов рублей. Важно, чтобы они действительно влияли на жизнь региона, чтобы люди видели реальные результаты", – сказал председатель областного правительства Валерий Шерин на открытии форума, его слова процитировали в пресс-службе.

В свою очередь, заместитель председателя регионального правительства Григорий Лаврухин доложил о реализации национальных проектов в Тульской области по итогам первого полугодия 2019 года. Так, по 42 региональным проектам своевременно достигнуты запланированные результаты. На 1 июля по четырем проектам выявлены некритические отклонения от прогноза по пяти показателям, что составляет 3%. При этом уровень заключения контрактов составляет около 90% от годовых назначений.
Дискуссия продолжилась с участием представителей Общественной палаты, ОНФ, Тульской областной Думы, проекта "Команда развития", предпринимателей и журналистов.
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Шерин также отметил необходимость эффективного механизма обратной связи и попросил активистов, экспертов, представителей общественных организаций усилить взаимодействие с органами исполнительной власти и муниципалитетами, а также сформулировать конкретные предложения по совершенствованию региональных проектов, обсудить их с жителями и представить в правительство области, сказали в пресс-службе регионального правительства.
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