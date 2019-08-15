В Тюмени построят 15 новых школ к 2024 году

ТЮМЕНЬ, 15 авг – РИА Новости. Строительство 15 школ более чем на 16 тысяч мест завершится в Тюмени к 2024 году в ходе реализации региональной составляющей национального проекта "Образование", сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 75-летию региона.

"1 сентября 2019 года откроет двери школа в районе улиц Янтарной и Бориса Житкова, в 2020 году примет учеников школа в Казарово. В 2021 году в новые школы пойдут юные жители Заречного микрорайона, ЖК "Звездный городок" и района улиц Николая Зелинского и Дмитрия Менделеева", - рассказал глава региона.

Он добавил, что в период с 2022 по 2024 годы областная столица пополнится школами в девяти микрорайонах и в районе улиц Ямская – Белинского. По информации пресс-службы губернатора, сегодня в области в стадии капитального ремонта находится 21 школа в Исетском, Сорокинском, Викуловском и Армизонском районах. В рамках проекта "Тобольск 2020" в партнерстве с компанией СИБУР продолжается строительство школы в древней столице Сибири. Кроме того, в Тобольске идет реконструкция корпуса начальной школы.