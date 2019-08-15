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РИА Новости

Эксперт оценил возможность встречи Си Цзиньпина и Трампа по Гонконгу

14:10 15.08.2019
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© REUTERS / Tyrone SiuАкция протеста в аэропорту Гонконга
Акция протеста в аэропорту Гонконга
© REUTERS / Tyrone Siu
Акция протеста в аэропорту Гонконга
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Предложенная президентом США Дональдом Трампом встреча с лидером КНР Си Цзиньпином для обсуждения ситуации в Гонконге невозможна, так как для Пекина это неприемлемо, а Трамп таким образом лишь привлекает избирателей, считает руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александр Габуев.
Ранее Трамп через Twitter предложил председателю КНР Си Цзиньпину лично встретиться и обсудить ситуацию с протестами в Гонконге.
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"(Предложение - ред.) не приемлемо, потому что США не являются стороной конфликта, это внешняя сторона. С точки зрения Китая, это внутренний инцидент на территории КНР. При чем здесь США?" - заявил эксперт РИА Новости.
Вопрос наверняка попросят прокомментировать представителя китайского МИД, позиция Пекина будет заключаться в том, что КНР не обсуждает с иностранными державами свои внутренние дела и придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран, считает Габуев.
Само по себе предложение Трампа политолог охарактеризовал как "историю скорее про апелляцию к внутреннему избирателю, чем к кому-то еще".
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Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
Власти Китая на фоне ситуации в городе и в ответ на комментарии американских политиков неоднократно призывали США не вмешиваться в дела Гонконга.
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Дональд ТрампСи ЦзиньпинКитайРоссияВ мире
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