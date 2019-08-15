У фильма "Поиск" Тимура Бекмамбетова появится сиквел

Режиссер Аниша Чаганти, до работы в киноиндустрии занимавшийся рекламными роликами, снял первую часть при помощи технологии скринкастинга, то есть "записи с экрана": все события в фильме подаются через экран компьютера.

"Поиск" (2018) с Джоном Чо и Деброй Мессинг в главных ролях, заработал в прокате 75 миллионов долларов, тогда как Sony Pictures купила его за пять миллионов долларов. В картине отец девочки, привыкший общаться с ребенком с помощью сообщений iMessage и чатов FaceTime, вдруг обнаруживает, что она исчезла, и пытается ее найти.