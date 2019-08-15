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РИА Новости
Культура

У фильма "Поиск" Тимура Бекмамбетова появится сиквел

14:52 15.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТимур Бекмамбетов
Тимур Бекмамбетов
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. У фильма "Поиск", который продюсировал Тимур Бекмамбетов, появится вторая часть, сообщает Deadline.
В фильме будет новая история и новый актерский состав, но команда создателей останется прежней.
Режиссер Аниша Чаганти, до работы в киноиндустрии занимавшийся рекламными роликами, снял первую часть при помощи технологии скринкастинга, то есть "записи с экрана": все события в фильме подаются через экран компьютера.
"Поиск" (2018) с Джоном Чо и Деброй Мессинг в главных ролях, заработал в прокате 75 миллионов долларов, тогда как Sony Pictures купила его за пять миллионов долларов. В картине отец девочки, привыкший общаться с ребенком с помощью сообщений iMessage и чатов FaceTime, вдруг обнаруживает, что она исчезла, и пытается ее найти.
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