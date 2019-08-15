В регионах внедрят перевозки по единым билетам на все виды транспорта

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Перевозки по "единым" билетам внедрят в российских регионах по опыту Крыма и Абхазии, одним из первых таких субъектов РФ станет Курская область, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

"АНО "Единая транспортная дирекция", осуществляющая организацию перевозок по "единому" билету в Крым и Абхазию, планирует распространение опыта интермодальных перевозок и в других регионах Российской Федерации. Одним из первых этот проект будет реализован в Курской области", - говорится в сообщении.

Минтранс отмечает, что "ЕТД" и руководство Курской области подписали соглашение, согласно которому, систему "единого" билета внедрят на маршрутах следования пассажиров из любого города Российской Федерации в один из шести городов области. На первом этапе проекта предполагается организовать перевозку пассажиров в Фатеж, Железногорск, Курчатов, Льгов, Обоянь, Суджа и в обратном направлении с пересадкой на железнодорожном вокзале Курска. Далее к проекту планируется подключить и перевозки авиационным транспортом.

"На сегодняшний день завершается формирование расписания, в котором время отправление автобусов будет состыковано с прибытием поездов. Работа по внедрению "единых" билетов также ведется в Волгоградской, Ростовской и Самарской областях", - отмечает Минтранс.

"Единый" билет, включающий поездку на автобусе и поезде, можно будет приобрести в любой железнодорожной кассе и на официальном сайте ОАО "РЖД", добавляется в сообщении.