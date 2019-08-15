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РИА Новости

В регионах внедрят перевозки по единым билетам на все виды транспорта

13:58 15.08.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПассажиры в троллейбусе в Москве.
Пассажиры в троллейбусе в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Пассажиры в троллейбусе в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Перевозки по "единым" билетам внедрят в российских регионах по опыту Крыма и Абхазии, одним из первых таких субъектов РФ станет Курская область, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.
"АНО "Единая транспортная дирекция", осуществляющая организацию перевозок по "единому" билету в Крым и Абхазию, планирует распространение опыта интермодальных перевозок и в других регионах Российской Федерации. Одним из первых этот проект будет реализован в Курской области", - говорится в сообщении.
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Минтранс отмечает, что "ЕТД" и руководство Курской области подписали соглашение, согласно которому, систему "единого" билета внедрят на маршрутах следования пассажиров из любого города Российской Федерации в один из шести городов области. На первом этапе проекта предполагается организовать перевозку пассажиров в Фатеж, Железногорск, Курчатов, Льгов, Обоянь, Суджа и в обратном направлении с пересадкой на железнодорожном вокзале Курска. Далее к проекту планируется подключить и перевозки авиационным транспортом.
"На сегодняшний день завершается формирование расписания, в котором время отправление автобусов будет состыковано с прибытием поездов. Работа по внедрению "единых" билетов также ведется в Волгоградской, Ростовской и Самарской областях", - отмечает Минтранс.
"Единый" билет, включающий поездку на автобусе и поезде, можно будет приобрести в любой железнодорожной кассе и на официальном сайте ОАО "РЖД", добавляется в сообщении.
Минтранс РФ в начале апреля сообщал, что ставит целью на 2019 год обеспечить проезд в Крым по "единым" билетам для 360 тысяч пассажиров.
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