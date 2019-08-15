Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T13:47Z
https://ria.ru/20190815/1557534492.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155752/28/1557522847_0:0:3176:1788_1036x0_80_0_0_28e9f1755143105fd440f771030abb00.jpg
РИА Новости

В Приморье основной удар тайфуна придется на приграничные с Китаем районы

13:47 15.08.2019
2929
© REUTERS / KyodoВысокие волны на пляже в Миядзаки
Высокие волны на пляже в Миядзаки
© REUTERS / Kyodo
ВЛАДИВОСТОК, 15 авг - РИА Новости. Основной удар тайфуна "Кроса" в Приморье придется на территории региона, которые граничат с КНР и КНДР.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за выхода в Японское море тайфуна "Кроса". В ночь на пятницу он принесет в регион дожди, штормовой ветер, у мысов с порывами до 28 метров в секунду, высокие волны в море, а также опасный подъем воды в реках. При этом, по данным синоптиков, тайфун пройдет по наиболее благоприятной для Приморья траектории - ближе к острову Хоккайдо, поэтому дождей выпадет меньше, чем если бы циклон прошел у побережья Приморского края.
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
Вчера, 13:28РИА Новости
Во Владивостоке службы такси подняли цены перед подходом тайфуна "Кроса"
"По прогнозам Примгидромета, основной удар тайфуна "Кроса" придется на приграничные с Китаем территории края. В Хасанском районе за сутки ожидается 120 миллиметров осадков. К субботе интенсивность тайфуна уменьшится, пройдут умеренные дожди", - говорится в сообщении администрации края.
Хасанский район края граничит с КНДР.
Власти отмечают, что в Приморье почти 13 тысяч человек готовы к ликвидации стихии, также в готовности находится почти тысяча единиц техники.
Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды
Вчера, 08:36РИА Новости
Число пострадавших от тайфуна на западе Японии достигло 16 человек
000312
Обсудить 0
КитайКНДРПриморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Тайфун Болавен в Приморье
Тайфун "Кроса" привел к паводку на юге и западе Приморья
РИА
Новости
Вырубка леса
Поставщики леса раскритиковали возможный запрет на экспорт в Китай
Залив Петра Великого. Архив
Названы районы Приморья с опасной паводковой ситуацией
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Ученый объяснил, как и с какими чайками мог столкнуться самолет в Жуковском
Лента
новостей
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
"Ильич" из Little Big стал сотрудником "Связного" после проигранного спора
Тайфун Болавен в Приморье
В некоторых районах Приморья выпало до 70 процентов месячной нормы дождей
Бухта в городе Находка
В бухтах Приморья от тайфуна укрываются сотни иностранных шхун
Сотрудники управления по ядерной и радиационной безопасности Норвегии
На севере Норвегии обнаружили неопасную концентрацию радиоактивного йода
Самолет А321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Число пострадавших при посадке A321 в поле возросло до 74 человек
Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды
Число пострадавших от тайфуна на западе Японии достигло 16 человек
Банкноты долларов США
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Антарктида
В Антарктиде экстренно приземлился самолет Вооруженных сил Аргентины
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
Пропавшему в омском лесу мальчику помогла выжить теплая погода
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Западные СМИ прокомментировали жесткую посадку А321 в Жуковском
Старый город в Риге
Посольство России высмеяло Латвию из-за реакции на передачу "России 24"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
Лента новостейМолния