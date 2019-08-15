В Приморье основной удар тайфуна придется на приграничные с Китаем районы

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за выхода в Японское море тайфуна "Кроса". В ночь на пятницу он принесет в регион дожди, штормовой ветер, у мысов с порывами до 28 метров в секунду, высокие волны в море, а также опасный подъем воды в реках. При этом, по данным синоптиков, тайфун пройдет по наиболее благоприятной для Приморья траектории - ближе к острову Хоккайдо, поэтому дождей выпадет меньше, чем если бы циклон прошел у побережья Приморского края.