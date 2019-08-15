В Приморье основной удар тайфуна придется на приграничные с Китаем районы

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг - РИА Новости. Основной удар тайфуна "Кроса" в Приморье придется на территории региона, которые граничат с КНР и КНДР.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за выхода в Японское море тайфуна "Кроса". В ночь на пятницу он принесет в регион дожди, штормовой ветер, у мысов с порывами до 28 метров в секунду, высокие волны в море, а также опасный подъем воды в реках. При этом, по данным синоптиков, тайфун пройдет по наиболее благоприятной для Приморья траектории - ближе к острову Хоккайдо, поэтому дождей выпадет меньше, чем если бы циклон прошел у побережья Приморского края.
"По прогнозам Примгидромета, основной удар тайфуна "Кроса" придется на приграничные с Китаем территории края. В Хасанском районе за сутки ожидается 120 миллиметров осадков. К субботе интенсивность тайфуна уменьшится, пройдут умеренные дожди", - говорится в сообщении администрации края.
Хасанский район края граничит с КНДР.
Власти отмечают, что в Приморье почти 13 тысяч человек готовы к ликвидации стихии, также в готовности находится почти тысяча единиц техники.