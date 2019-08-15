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РИА Новости

Прокуратура Кабо-Верде потребовала депортировать задержанных россиян

13:44 15.08.2019
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© AFP 2019 / Daniel SlimКорабли в акватории Кабо-Верде
Корабли в акватории Кабо-Верде
© AFP 2019 / Daniel Slim
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура Кабо-Верде требует депортировать из страны одиннадцать российских моряков, задержанных в январе этого года, говорится в сообщении ведомства.
Судно Eser под флагом Панамы, следовавшее из этой страны в Танжер (Марокко), было задержано, когда сделало вынужденную остановку в порту Прая на Кабо-Верде после смерти одного из членов экипажа, сообщало посольство РФ в этой стране 1 февраля. Согласно заявлению уголовной полиции Кабо-Верде, после проверки судна было конфисковано 260 тюков общим весом 9,57 тонны. Было установлено, что в тюках содержится кокаин. Над 11 задержанными моряками из РФ состоялся суд, им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, идет расследование.
Задержание российского судна Службой безопасности Украины. 25 июля 2019
25 июля, 15:11РИА Новости
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В официальном сообщении генпрокуратуры сообщается, что 29 июля было принято решение о прекращении следствия и предъявлении обвинений морякам в наркотрафике и причастности к организованной преступности.
"Генеральная прокуратура потребовала объявить о юридической депортации обвиняемых с территории Кабо-Верде в соответствии со статьей 72 п.3 и статьей 81 п.1 закона 66/VIII/2014 от 17 июля, а также согласно статье 19 закона 78/IV/93 от 12 июля", - говорится в постановлении, размещенном на сайте ведомства.
В документе говорится, что судно Eser, а также все находящиеся на его борту документы и техника, включая сотовые телефоны, портативные компьютеры, спутниковые телефоны и оборудование GPS, конфискуются в пользу Кабо-Верде.
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