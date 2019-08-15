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РИА Новости
Липецкая область

Фестиваль "Ладейное поле – 2019" пройдет в Липецкой области

13:39 15.08.2019
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© Fotolia / Mikhail MarkovskiyКомсомольский пруд с фонтанами в Липецке
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
ЛИПЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Несколько тысяч человек соберёт единственный в России фестиваль "Ладейное поле – 2019", посвященный средневековым судам, который откроется 17 августа на полигоне у поселка Елецкий Елецкого района Липецкой области, сообщил РИА Новости в четверг врио главы региона Игорь Артамонов.
Он добавил, что в день открытия зрителей ждут соревнования команд гребцов на регате, схватки бойцов, конкурс доспеха и костюма, продажа изделий ремесленников и музыка в исполнении фолк-групп.

"Реконструкция эпохи викингов в Северной Европе и на Руси невозможна без умений и навыков, которыми обладал каждый взрослый мужчина. Умение грести в команде, швартоваться, ставить якоря и паруса. Всему этому при желании можно научиться на фестивале "Ладейное поле", – пояснил Артамонов.

Врио главы региона отметил, что лодки, на которых будут вестись соревнования, построены руками участников фестиваля. Cуда существуют не просто для создания антуража. Реконструкторы уже более 10 лет ходят на них в водные походы протяженностью в сотни километров. В следующем году они планируют достроить 18-метровый корабль и отправиться в поход по Черному морю.
"Фестиваль дает участникам и зрителям возможность прикоснуться к истории и национальной культуре вживую. Нужно проводить больше подобных мероприятий. Люди отдыхают, веселятся и получают положительные эмоции и впечатления", - отметил Артамонов.
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