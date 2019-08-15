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РИА Новости
Чувашская республика

В Чувашии для школьников стартуют новые курсы программирования

13:37 15.08.2019
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© РИА Новости / Виталий АньковОнлайн-занятие
Онлайн-занятие
© РИА Новости / Виталий Аньков
ЧЕБОКСАРЫ, 15 авг – РИА Новости. В сентябре в рамках реализации проекта "Цифровая образовательная среда" для школьников Чувашии стартуют новые курсы по программированию, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и молодежной политики республики.
Курсы, разработанные в 2013 году специалистами Московского исследовательского центра Samsung совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ), пройдут на базе центра цифрового образования детей и подростков "IT-куб", который откроется в этом году в Канашском педагогическом колледже. Курсы, запущенные в IT школе Samsung, действуют в 22 городах России для школьников преимущественно старших классов, которые хотят научиться программированию на языке Java для операционной системы Android.

"Курс состоит из пяти модулей: "Основы программирования на языке Java", "Введение в объектно-ориентированное программирование", "Основы программирования Android приложений", "Алгоритмы и структуры данных на языке Java", "Основы разработки серверной части мобильных приложений". После каждого модуля учащиеся проходят тест на проверку полученных знаний, а в конце года каждому ученику необходимо разработать и представить свой проект – мобильное приложение", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что с середины учебного года школьники начинают обсуждение темы проекта с преподавателями и приступают к разработке собственного мобильного приложения, а в конце обучения представляют проект комиссии. По окончании курсов выпускники программы получают сертификаты, которые дают преимущества в виде дополнительных баллов при поступлении в ряд ведущих российских вузов.
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