Во Владивостоке службы такси подняли цены перед подходом тайфуна "Кроса"

Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Такси во Владивостоке поднимают цены перед подходом тайфуна "Кроса", в некоторых компаниях стоимость проезда увеличилась более чем вдвое.

Цены начали расти в четверг во второй половине дня, когда в городе начался дождь.

"Со скидкой 25% проезд будет стоить 295 рублей… На данный момент такой тариф, сегодня поднялась цена… Цены оформляются согласно тарифу ближайших перевозчиков", - сообщил РИА Новости диспетчер такси "Лидер". Стоимость проезда здесь подорожала на 115 рублей относительно обычной цены за маршрут протяженностью 2,7 километра и со временем в пути без пробок в 10 минут.

Такси "Максим" подняло ценник в среднем на 100 рублей. Такси "Восток" в автоматическом режиме предупреждает, что стоимость проезда подорожала на 50 рублей. Как передает корреспондент РИА Новости, при заказе машины на ресурсе Яндекс.Такси стоимость проезда 2,7 километра (время в пути без пробок 11 минут) поднялась до 457 рублей. Это более чем в 2,7 раза больше обычных 165 рублей. При этом диспетчеры не называют причину повышения цен.

В связи с приближением тайфуна "Кроса" в четверг городские власти призвали работодателей сократить рабочий день. Синоптики прогнозировали усиление дождя и порывов ветра. Во Владивостоке уже несколько часов отмечаются многокилометровые пробки. Полиция дежурит в усиленном режиме.

Как сообщает региональное УМВД РФ, сотрудники ГАИ контролируют подтопленные дороги, организовано движение в объезд опасных участков. Полицейские принимают участие в аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работах. За последние часы в крае зарегистрировано два ДТП со смертельным исходом, возраст погибших водителей – 20-21 год. В обоих случаях аварии произошли на мокрой дороге, машины выехали на полосу встречного движения.