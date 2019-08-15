Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T13:28Z
https://ria.ru/20190815/1557533691.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151186/74/1511867435_0:145:2121:1338_1036x0_80_0_0_21846eff854ebe6cca70ddf4b1c5009c.jpg
РИА Новости

Во Владивостоке службы такси подняли цены перед подходом тайфуна "Кроса"

13:28 15.08.2019
452
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗнак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Такси во Владивостоке поднимают цены перед подходом тайфуна "Кроса", в некоторых компаниях стоимость проезда увеличилась более чем вдвое.
Цены начали расти в четверг во второй половине дня, когда в городе начался дождь.
Паводок в Хабаровском крае
Вчера, 09:59РИА Новости
В МЧС предупредили о ливнях и сильном ветре в Хабаровском крае
"Со скидкой 25% проезд будет стоить 295 рублей… На данный момент такой тариф, сегодня поднялась цена… Цены оформляются согласно тарифу ближайших перевозчиков", - сообщил РИА Новости диспетчер такси "Лидер". Стоимость проезда здесь подорожала на 115 рублей относительно обычной цены за маршрут протяженностью 2,7 километра и со временем в пути без пробок в 10 минут.
Такси "Максим" подняло ценник в среднем на 100 рублей. Такси "Восток" в автоматическом режиме предупреждает, что стоимость проезда подорожала на 50 рублей. Как передает корреспондент РИА Новости, при заказе машины на ресурсе Яндекс.Такси стоимость проезда 2,7 километра (время в пути без пробок 11 минут) поднялась до 457 рублей. Это более чем в 2,7 раза больше обычных 165 рублей. При этом диспетчеры не называют причину повышения цен.
Девушки во время прохождения супертайфуна Лекима в Шанхае, КНР. 10 августа 2019
10 августа, 09:18РИА Новости
В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 13 человек, 16 пропали без вести
В связи с приближением тайфуна "Кроса" в четверг городские власти призвали работодателей сократить рабочий день. Синоптики прогнозировали усиление дождя и порывов ветра. Во Владивостоке уже несколько часов отмечаются многокилометровые пробки. Полиция дежурит в усиленном режиме.
Как сообщает региональное УМВД РФ, сотрудники ГАИ контролируют подтопленные дороги, организовано движение в объезд опасных участков. Полицейские принимают участие в аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работах. За последние часы в крае зарегистрировано два ДТП со смертельным исходом, возраст погибших водителей – 20-21 год. В обоих случаях аварии произошли на мокрой дороге, машины выехали на полосу встречного движения.
Дождь во Владивостоке будет идти до вечера пятницы. По данным синоптиков, в ночь на пятницу дожди охватят значительную территорию региона, а на юго-западе края и в западных районах пройдут сильные дожди. Днём в пятницу дожди усилятся почти на всей территории края. Самые интенсивные пройдут в западных районах и на восточном побережье. Там паводки могут достигнуть высоты 2 метров с возможным подтоплением прилегающих территорий. Из-за тайфуна объявлено штормовое предупреждение.
Затопленная улица
13 августа, 04:24РИА Новости
Новый тайфун "Кроса" может вызвать большое наводнение в Приморье
000082
Обсудить 2
ГИБДД МВД РФМВД РФВладивостокРоссияОбщество
Рекомендуем
Залив Петра Великого. Архив
Названы районы Приморья с опасной паводковой ситуацией
РИА
Новости
Тайфун Болавен в Приморье
Тайфун "Кроса" привел к паводку на юге и западе Приморья
Высокие волны на пляже в Миядзаки
В Приморье основной удар тайфуна придется на приграничные с Китаем районы
Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев в порту Владивостока. 24 января 2019
На Тихоокеанском флоте ввели штормовую готовность из-за тайфуна "Кроса"
Лента
новостей
Тайфун Болавен в Приморье
В некоторых районах Приморья выпало до 70 процентов месячной нормы дождей
Блогер Владислав Синица на заседании Пресненского суда города Москвы
Суд оставил в СИЗО блогера, призывавшего к насилию над детьми силовиков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о новых правилах общения ученых с иностранцами
Не покладая рук: Как бионические протезы меняют жизнь инвалидов
Сенатор от Ингушетии поможет с изготовлением протеза для избитой девочки
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
В Пекине заявили, что вынуждены принять контрмеры на новые пошлины США
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
Вырубка леса
Поставщики леса раскритиковали возможный запрет на экспорт в Китай
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
Пропавшему в омском лесу мальчику помогла выжить теплая погода
Хмельницкая АЭС
Блок Хмельницкой АЭС передали в энергосистему Польши
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Россия ограничила поставки свиней и свинины из Болгарии и Словакии
Пенсионное удостоверение
Жителя Калининградской области признали мертвым и лишили пенсии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
Лента новостейМолния