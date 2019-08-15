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РИА Новости
Туризм

АТОР: на Карибах ожидаются ураганы и тропические штормы

13:49 15.08.2019
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© AFP 2019Ураган
Ураган
© AFP 2019
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Атлантике наступает активный период сезона ураганов, по прогнозам экспертов, на страны Карибского бассейна может обрушиться до 17 тропических штормов, сообщает АТОР со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA).
По информации NOAA, в среднем в сезон ураганов по Атлантике (что может касаться курортов Кубы, Доминиканской республики, Ямайки, других карибских государств, США и частично Мексики), проходит 12 тропических штормов. Из них шесть становятся умеренными ураганами, три – значительными.
По мнению экспертов, вероятность того, что активность ураганов будет выше нормы, - 45%.
Прогнозируется от десяти до 17 тропических штормов (скорость ветра от 60 до 120 км/час), из которых от пяти до девяти могут стать умеренными ураганами, а от двух до четырех штормов – ураганами третьей категории (скорость около 200 км/час).
Как заявил главный метеоролог NOAA Джерри Белл, рост активности ураганов частично связан с исчезновением явления Эль-Ниньо в Тихом океане – теплого течения, которое по возникало у берегов Эквадора, Перу и Чили в конце декабря, и влиявшего на климат практически по всей планете.
По словам эксперта, 95% ураганов в Атлантике в сезоне 2019 года (с 1 июня по 30 ноября) ожидается в период с середины августа по октябрь.
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