АТОР: на Карибах ожидаются ураганы и тропические штормы

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Атлантике наступает активный период сезона ураганов, по прогнозам экспертов, на страны Карибского бассейна может обрушиться до 17 тропических штормов, В Атлантике наступает активный период сезона ураганов, по прогнозам экспертов, на страны Карибского бассейна может обрушиться до 17 тропических штормов, сообщает АТОР со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA).

По информации NOAA, в среднем в сезон ураганов по Атлантике (что может касаться курортов Кубы, Доминиканской республики, Ямайки, других карибских государств, США и частично Мексики), проходит 12 тропических штормов. Из них шесть становятся умеренными ураганами, три – значительными.

По мнению экспертов, вероятность того, что активность ураганов будет выше нормы, - 45%.

Прогнозируется от десяти до 17 тропических штормов (скорость ветра от 60 до 120 км/час), из которых от пяти до девяти могут стать умеренными ураганами, а от двух до четырех штормов – ураганами третьей категории (скорость около 200 км/час).

Как заявил главный метеоролог NOAA Джерри Белл, рост активности ураганов частично связан с исчезновением явления Эль-Ниньо в Тихом океане – теплого течения, которое по возникало у берегов Эквадора, Перу и Чили в конце декабря, и влиявшего на климат практически по всей планете.