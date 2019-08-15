Минстрой МО проверил реализацию программы переселения в Рузском округе

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Министерство строительного комплекса Московской области провело проверку реализации программы переселения граждан из аварийного жилья в Рузском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В мероприятии принял участие начальник управления программ ликвидации аварийного жилья Константин Лапин. Проверки были проведены в поселке Тучково.
"В настоящее время на объекте по улице Комсомольская выполняются работы по внутренней отделке помещений. Новые благоустроенные квартиры здесь получат 47 граждан, которые проживают в 30 аварийных жилых помещениях общей площадью 1013 квадратных метров. Переселение запланировано на IV квартал текущего года", - говорится в сообщении.
Кроме того отмечается в пресс-релизе, по улице Советской в настоящий момент ведется строительство двух трехэтажных домов, в которые планируется переселить 253 человека из 103 аварийных квартир. Ввести новостройку в эксплуатацию планируется в IV квартале 2020 года.