Суд оставил в СИЗО блогера, призывавшего к насилию над детьми силовиков

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг оставил в СИЗО жителя Подмосковья Владислава Синицу, обвиняемого в призывах убивать детей силовиков, участвовавших в пресечении несанкционированных акций.

"Суд постановил: жалобу отклонить", - огласил решение судья. Молодой человек останется в СИЗО как минимум до 3 октября.

По версии следствия, 30-летний житель Люберец Владислав Синица под псевдонимом Макс Стеклов опубликовал в Twitter сообщение, в котором "фактически призвал к насильственным действиям в отношении детей правоохранителей".

Ему грозит до шести лет лишения по статье "Возбуждение ненависти с угрозой применения насилия".

Следователь на заседании отметил, что Синица признает, что разместил этот пост, но не считает, что таким образом призвал убивать детей силовиков. По его же словам, блогер при задержании "пытался сломать свой телефон" и "проверяется на причастность к другим преступлениям".

По словам адвоката, Синица не собирался скрываться, написал сообщение с аккаунта, где было размещено его фото.

Следствие назначило по этому делу психолого-лингвистическую экспертизу, материалы уже направлены экспертам, добавил защитник.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Сейчас фигурантами уголовных дел являются 14 человек, 13 из которых заключены под стражу. Лишь режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев избежал ареста, так как который из-за проблем со здоровьем попал в реанимацию прямо из изолятора временного содержания.