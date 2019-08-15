Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T13:10Z
https://ria.ru/20190815/1557532712.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155719/01/1557190183_0:0:3181:1789_1036x0_80_0_0_ded547b8cb54ffa54974463532ec78f1.jpg
РИА Новости

Суд оставил в СИЗО блогера, призывавшего к насилию над детьми силовиков

13:10 15.08.2019
497
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБлогер Владислав Синица на заседании Пресненского суда города Москвы
Блогер Владислав Синица на заседании Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг оставил в СИЗО жителя Подмосковья Владислава Синицу, обвиняемого в призывах убивать детей силовиков, участвовавших в пресечении несанкционированных акций.
"Суд постановил: жалобу отклонить", - огласил решение судья. Молодой человек останется в СИЗО как минимум до 3 октября.
По версии следствия, 30-летний житель Люберец Владислав Синица под псевдонимом Макс Стеклов опубликовал в Twitter сообщение, в котором "фактически призвал к насильственным действиям в отношении детей правоохранителей".
Ему грозит до шести лет лишения по статье "Возбуждение ненависти с угрозой применения насилия".
Следователь на заседании отметил, что Синица признает, что разместил этот пост, но не считает, что таким образом призвал убивать детей силовиков. По его же словам, блогер при задержании "пытался сломать свой телефон" и "проверяется на причастность к другим преступлениям".
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
4 августа, 20:05РИА Новости
Ветеран "Альфы" назвал провокацией призывы к насилию над детьми силовиков
По словам адвоката, Синица не собирался скрываться, написал сообщение с аккаунта, где было размещено его фото.
Следствие назначило по этому делу психолого-лингвистическую экспертизу, материалы уже направлены экспертам, добавил защитник.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Сейчас фигурантами уголовных дел являются 14 человек, 13 из которых заключены под стражу. Лишь режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев избежал ареста, так как который из-за проблем со здоровьем попал в реанимацию прямо из изолятора временного содержания.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Москве имели место как законные согласованные в установленном порядке акции, так и попытки организации беспорядков.
Александр Хинштейн
4 августа, 18:35РИА Новости
Хинштейн призвал уголовно наказать угрожавших семьям силовиков
5300001
Обсудить 6
Московский городской судМосковская городская думаМоскваМосковская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о новых правилах общения ученых с иностранцами
РИА
Новости
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
В Пекине заявили, что вынуждены принять контрмеры на новые пошлины США
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Экипаж севшего на поле А321 совершил авиационное чудо, считает эксперт
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД раскритиковал обвинения в адрес России в запугивании семей пилотов НАТО
Лента
новостей
Корабли в акватории Кабо-Верде
Прокуратура Кабо-Верде потребовала депортировать задержанных россиян
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Власти Подмосковья опровергли данные, что причиной ЧП с А321 стали свалки
Пенсионное удостоверение
Жителя Калининградской области признали мертвым и лишили пенсии
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
У Кремля нет новых данных о ситуации с задержанием дизайнера Коновалова
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Более 60 тысяч жителей Донбасса обратились за получением гражданства России
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
В крови второго полицейского из Солсбери нашли следы яда
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" рассчитывает продать активы "Газпрома" на три миллиарда долларов
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
Найденного в омской тайге мальчика передали медикам
Бутылки с вином на винном заводе Киндзмараули в городе Кварели в Грузии
Грузия почти на треть сократила в июле экспорт вина в Россию
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
В МИД прокомментировали ультимативные заявления США в отношении Венесуэлы
Вывеска у входа в здание, в котором располагается постоянное представительство Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге
В СФ ответили на слова Болтона о краже технологий для гиперзвукового оружия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:24Бишкекский горсуд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа
09:19Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
Лента новостейМолния