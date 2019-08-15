Путин встретится с врио главы Курганской области

Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков во время встречи

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг международный телефонный разговор и ряд рабочих встреч, в том числе с врио главы Курганской области Вадимом Шумковым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент работает в Москве, у него запланирован телефонный разговор международный... Несколько рабочих встреч, включая общение с временным исполняющим обязанности губернатора Курганской области Вадимом Шумковым", - сказал Песков журналистам.

Как отметил Песков, это традиционное общение с главами регионов, "тем более Путин особое внимание уделяет общению с врио после того, как они уже входят в курс дела, понимают уже картину своего субъекта РФ".