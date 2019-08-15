Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T13:53Z
https://ria.ru/20190815/1557531894.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155753/55/1557535586_0:72:2880:1691_1036x0_80_0_0_95bd831ffa086490f7f06dfe19898dc0.jpg
РИА Новости

Путин встретится с врио главы Курганской области

12:52 15.08.2019 (обновлено: 13:53 15.08.2019)
1374
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков во время встречи
Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг международный телефонный разговор и ряд рабочих встреч, в том числе с врио главы Курганской области Вадимом Шумковым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент работает в Москве, у него запланирован телефонный разговор международный... Несколько рабочих встреч, включая общение с временным исполняющим обязанности губернатора Курганской области Вадимом Шумковым", - сказал Песков журналистам.
Как отметил Песков, это традиционное общение с главами регионов, "тем более Путин особое внимание уделяет общению с врио после того, как они уже входят в курс дела, понимают уже картину своего субъекта РФ".
Шумков, который ранее был замгубернатора Тюменской области, был назначен врио губернатора Курганской области в начале октября прошлого года после того, как пост главы региона покинул Алексей Кокорин в связи с переходом на новое место работы.
Американский диктор Джорж Роберт Стефанопулос
Вчера, 12:47РИА Новости
Модератором сессии на ВЭФ с участием Путина, Моди и Абэ станет ведущий АВС
500113
Обсудить 0
Вадим ШумковРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинКурганская областьПолитика
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой
РИА
Новости
Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков во время встречи
Путин указал врио губернатора Курганской области на крайне низкие зарплаты
Автомобиль Следственного комитета РФ
После гибели пропавшей в Омске трехлетней девочки возбудили дело
Молоток судьи
Суд вернется к рассмотрению дела "Седьмой студии"
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве. 11 июля 2019
Зеленский пытается повторять за Путиным, заявил Жириновский
Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков во время встречи
Путин поддержит создание в Курганской области свободной экономической зоны
Здание Государственной Думы в Москве
В ГД ответили на слова Болтона о краже технологий для гиперзвукового оружия
Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков во время встречи
Путин поручил курганским властям договориться с "Газпромом" о газификации
Южные Курилы
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Новорожденный ребенок в роддоме. Архивное фото
Пять семнадцатилетних россиянок родили в прошлом году по пятому ребенку
На Wargaming Fest: День танкиста выступят легендарные The Offspring
На "Wargaming Fest: День танкиста" выступят легендарные The Offspring
Шеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России
Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенка
Дрон на закате солнца
К поискам трехлетнего мальчика под Омском подключили квадрокоптеры
Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
В России ответили на обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
Пропавшему в омском лесу мальчику помогла выжить теплая погода
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:24Бишкекский горсуд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа
09:19Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
Лента новостейМолния