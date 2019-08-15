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РИА Новости

В Кремле рассказали, когда будут известны точные причины ЧП с А321

12:52 15.08.2019 (обновлено: 13:33 15.08.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСамолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
ОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Говорить о точных причинах авиапроисшествия с А321 на аэродроме Жуковский можно будет после расследования, которое обещает быть весьма оперативным, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля попросили прокомментировать ситуацию в свете данных СМИ о том, что за территорией аэропорта расположена несанкцинированная свалка, где постоянно летают стаи птиц, которые, видимо, попали в двигатель самолета и стали причиной аварии.
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
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"Естественно, это авиапроисшествие будет разбираться, расследоваться, и будут установлены причины. Поскольку и корпус самолета цел, и черные ящики все уже под рукой, что называется, поэтому наверняка это будет весьма оперативно, но там есть своя процедура. И только потом можно будет говорить уже о причинах и так далее, потом уже можно судить", - заявил в ответ Песков.
"Если вы спрашиваете, хорошо ли это - несанкционированная свалка, это плохо. И вы знаете, что с несанкционированными свалками ведется непримиримая борьба", - добавил пресс-секретарь президента.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомУральские авиалинииДмитрий ПесковМосковская областьРоссияПроисшествия
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