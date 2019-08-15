В Кремле рассказали, когда будут известны точные причины ЧП с А321

Представителя Кремля попросили прокомментировать ситуацию в свете данных СМИ о том, что за территорией аэропорта расположена несанкцинированная свалка, где постоянно летают стаи птиц, которые, видимо, попали в двигатель самолета и стали причиной аварии.

"Естественно, это авиапроисшествие будет разбираться, расследоваться, и будут установлены причины. Поскольку и корпус самолета цел, и черные ящики все уже под рукой, что называется, поэтому наверняка это будет весьма оперативно, но там есть своя процедура. И только потом можно будет говорить уже о причинах и так далее, потом уже можно судить", - заявил в ответ Песков.