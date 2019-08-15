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РИА Новости

МИД предупредил о повышенной метеоопасности в Греции

12:48 15.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российский МИД предупредил сограждан о повышении уровня метеоопасности из-за приближающихся ливней на севере Греции, а также о пожарах на островах на юго-западе и в центральной части страны.

"Греция – сложные погодные условия; юго-западные и центральные регионы страны, включая Ионические острова и о. Эвбея, испытывают последствия лесных пожаров; в северных районах с 15 августа прогнозируются ливни, объявлен "оранжевый уровень" метеоопасности", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.

В Греции с субботы введен красный уровень пожарной опасности в связи с 40-градусной жарой и сильным штормовым ветром. Сильные пожары произошли в Марафоне возле Афин, на острове Элафонисос южнее Пелопонесса, в Ахайе на Пелопонессе, в Арте на западе страны, на острове Самотраки и в других районах.
В ночь на вторник начался пожар на острове Эвбея, пожарные не могут взять его под контроль уже третьи сутки. К тушению привлечена авиация. Причиной пожара мог стать поджог леса в трёх местах. Дым от пожара достигает Афин.
В середине июля в греческой Центральной Македонии из-за шторма погибли шесть человек, в том числе двое россиян. Более 35 человек получили ранения.
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