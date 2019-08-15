Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Выходные дни в Москве будут дождливыми и прохладными, тепло вернется в столицу только в начале недели, сообщает Гидрометцентр.
"В пятницу и выходные облака и дожди немного ограничат дневные показания термометров. Затем потеплеет, и в начале новой недели значения средней суточной температуры превысят норму этих дней на 3-4 градуса", - говорится в сообщении.
Как уточняют синоптики, в начале следующей недели дожди станут локальными и кратковременными, температура может достигать 22-27 градусов.