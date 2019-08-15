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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

12:41 15.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Выходные дни в Москве будут дождливыми и прохладными, тепло вернется в столицу только в начале недели, сообщает Гидрометцентр.
"В пятницу и выходные облака и дожди немного ограничат дневные показания термометров. Затем потеплеет, и в начале новой недели значения средней суточной температуры превысят норму этих дней на 3-4 градуса", - говорится в сообщении.
Как уточняют синоптики, в начале следующей недели дожди станут локальными и кратковременными, температура может достигать 22-27 градусов.
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