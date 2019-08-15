Российские специалисты завершили двухэтапную коррекцию орбиты МКС

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Второе включение двигательной установки корабля "Прогресс МС-12" в ходе двухэтапной коррекции орбиты Международной космической станции завершилось, сообщил РИА Новости представитель ЦНИИмаш, в структуру которого входит центр управления полетами.

В 8.53 мск двигательную установку корабля включили первый раз. Она проработала 585 секунд.

"Второе включение двигательной установки прошло штатно", - сказал собеседник агентства и отметил, что информация о новых параметрах орбиты станции появится чуть позже.

Операцию провели для создания оптимальных баллистических условий для запуска и стыковки со станцией корабля "Союз МС-14". Полет запланирован на 22 августа. В пилотируемом корабле в этот раз не будет космонавтов, в командирском кресле расположится человекоподобный робот "Федор".

Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 3 июля. С использованием двигателей служебного модуля "Звезда" МКС высота орбиты станции была увеличена почти на километр.