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РИА Новости

Российские специалисты завершили двухэтапную коррекцию орбиты МКС

12:39 15.08.2019
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© Фото : CSA/David Saint-JacquesГудзонов залив с борта МКС
Гудзонов залив с борта МКС
© Фото : CSA/David Saint-Jacques
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Второе включение двигательной установки корабля "Прогресс МС-12" в ходе двухэтапной коррекции орбиты Международной космической станции завершилось, сообщил РИА Новости представитель ЦНИИмаш, в структуру которого входит центр управления полетами.
В 8.53 мск двигательную установку корабля включили первый раз. Она проработала 585 секунд.
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"Второе включение двигательной установки прошло штатно", - сказал собеседник агентства и отметил, что информация о новых параметрах орбиты станции появится чуть позже.
Операцию провели для создания оптимальных баллистических условий для запуска и стыковки со станцией корабля "Союз МС-14". Полет запланирован на 22 августа. В пилотируемом корабле в этот раз не будет космонавтов, в командирском кресле расположится человекоподобный робот "Федор".
Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 3 июля. С использованием двигателей служебного модуля "Звезда" МКС высота орбиты станции была увеличена почти на километр.
Сейчас на МКС находятся шесть человек - российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американца Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган, и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Лука Пармитано.
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Ник ХейгАлексей ОвчининАлександр СкворцовМеждународная космическая станцияЦНИИМАШРИА Наука
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