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РИА Новости

В Кирове нашли тело трехлетнего ребенка с ножевыми ранениями

12:30 15.08.2019 (обновлено: 13:04 15.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
УФА, 15 авг - РИА Новости. Следователи в Кирове устанавливают обстоятельства смерти ребенка, тело которого с ножевыми ранениями было обнаружено в квартире, сообщили в СУСК РФ по Кировской области.
"Вечером 14 августа в следственные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир, расположенных на улице Дружбы города Кирова, найдено тело мальчика 2016 года рождения с признаками насильственной смерти, на теле ребенка обнаружено несколько ножевых ранений", - сообщает ведомство.
Следователи возбудили дело об убийстве малолетнего и установили лицо, вероятно, причастное к совершению преступления.
"Им оказался 41-летний знакомый матери ребенка, в момент совершения преступления находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали",- говорится в сообщении ведомства.
Прокуратура Кировской области после произошедшего организовала проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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"Вышеуказанные события послужили основанием для организации прокуратурой Кировской области проверки соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе в деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, медицинской организации и территориального органа МВД по месту проживания семьи погибшего ребенка", - отмечает надзорное ведомство.
По информации прокуратуры, в рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики при выявлении семей, находящихся в социально опасном положении, и проводимой с ними работе.
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