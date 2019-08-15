В Кирове нашли тело трехлетнего ребенка с ножевыми ранениями

УФА, 15 авг - РИА Новости. Следователи в Кирове устанавливают обстоятельства смерти ребенка, тело которого с ножевыми ранениями было обнаружено в квартире, сообщили в СУСК РФ по Кировской области.

"Вечером 14 августа в следственные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир, расположенных на улице Дружбы города Кирова, найдено тело мальчика 2016 года рождения с признаками насильственной смерти, на теле ребенка обнаружено несколько ножевых ранений", - сообщает ведомство.

Следователи возбудили дело об убийстве малолетнего и установили лицо, вероятно, причастное к совершению преступления.

"Им оказался 41-летний знакомый матери ребенка, в момент совершения преступления находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали",- говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура Кировской области после произошедшего организовала проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

"Вышеуказанные события послужили основанием для организации прокуратурой Кировской области проверки соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе в деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, медицинской организации и территориального органа МВД по месту проживания семьи погибшего ребенка", - отмечает надзорное ведомство.