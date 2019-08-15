СК проверит инцидент с размещением детей из лагеря в здании, где шел ремонт

ХАБАРОВСК, 15 авг - РИА Новости. Следствие начало проверку информации о том, что детей из загородного лагеря "Олимп" в Хабаровском крае разместили в здании, где шел ремонт, сообщает СУСК РФ по региону.

Ранее региональный главк МЧС сообщал, что 20 детей из лагеря "Олимп" были размещены за пределами территории оздоровительного учреждения в здании, где шел ремонт и была отключена пожарная сигнализация.

"С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю проводится проверка", - говорится в сообщении.