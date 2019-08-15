Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T12:25Z
https://ria.ru/20190815/1557529177.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:184:3077:1915_1036x0_80_0_0_5e1ff526a311730c8ae6cda8f3e3e4b1.jpg
РИА Новости

СК проверит инцидент с размещением детей из лагеря в здании, где шел ремонт

12:25 15.08.2019
252
© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ХАБАРОВСК, 15 авг - РИА Новости. Следствие начало проверку информации о том, что детей из загородного лагеря "Олимп" в Хабаровском крае разместили в здании, где шел ремонт, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее региональный главк МЧС сообщал, что 20 детей из лагеря "Олимп" были размещены за пределами территории оздоровительного учреждения в здании, где шел ремонт и была отключена пожарная сигнализация.
"С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю проводится проверка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следствие также даст оценку действиям руководства лагеря и наличия в них состава преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Последствия пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми. Стоп-кадр видео СУ СК России по Хабаровскому краю
13 августа, 06:18РИА Новости
Спасшего детей при пожаре в хабаровском лагере мальчика посмертно наградили
200010
Обсудить 0
МЧССледственный комитет РФХабаровскРоссияХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Кирове нашли тело трехлетнего ребенка с ножевыми ранениями
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит службы опеки в Красноярске, где у общежития нашли тело младенца
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Части пассажиров экстренно севшего А321 оказали психологическую помощь
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Большинство пассажиров экстренно севшего А321 сдают билеты
Лента
новостей
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Еще одна женщина обратилась за медпомощью после посадки А321 в Подмосковье
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Россия ограничила поставки свиней и свинины из Болгарии и Словакии
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. 7 апреля 2019
ВВС Хафтара ударили по международному аэропорту Зуара в Ливии
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Преподаватель летчиков А321 прокомментировал ЧП с самолетом в Подмосковье
Дождь в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
Варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена
В варшавском аэропорту два самолета совершили аварийную посадку
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Жесткая посадка А321 в Жуковском не затруднила движение в районе ЧП
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Пассажиры экстренно севшего А321 улетят из Домодедово несколькими рейсами
Руки в наручниках
Адвокат: у задержанного на Украине чиновника вместо взятки нашли календари
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума Территория смыслов в Солнечногорске
Глава немецкого МИД в ближайшие дни посетит Москву
Министерство юстиции США
Минюст США запросил задержание иранского танкера Grace 1, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43В Ачинске из больницы выписали всех пострадавших от взрывов местных жителей
09:33В Чечне рассказали подробности ДТП с шестью погибшими
09:29Привлекающих птиц отходов на свалке рядом с Жуковским нет, заявили власти
09:26"Восточный" назвал условие продажи акций из дела Baring Vostok, пишут СМИ
09:24Бишкекский горсуд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа
09:19Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
Лента новостейМолния