Генпрокуратура откроет интерактивную площадку на ВЭФ-2019

Вид на остров Русский, где проходит Восточный экономический форум. Архивное фото

Вид на остров Русский, где проходит Восточный экономический форум

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ впервые откроет собственную интерактивную площадку на V Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 4-6 сентября, сообщает фонд "Росконгресс".

"На каждый из трех дней форума Генпрокуратура запланировала собственную сетку активностей в рамках работы своего стенда. Ведомство намерено провести совместно с профильными экспертами тематические сессии и обсудить вопросы защиты прав резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, проблемы административного и силового давления на бизнес, механизмы противодействия коррупции в деловом сегменте", - говорится в сообщении.

Также стенд Генпрокуратуры станет площадкой для подписания ряда международных соглашений между главами российской и зарубежных прокуратур. Все дискуссии и подписания программ сотрудничества будут открыты для посетителей ВЭФ-2019.

На стенде будет работать выездная приемная для предпринимателей – любой сможет направить официальную жалобу в органы прокуратуры в ходе работы форума. В рамках деловой программы ВЭФ 5 сентября генеральный прокурор РФ Юрий Чайка выступит с докладом на сессии "Совершенствование национальной юрисдикции и защита прав инвесторов".

Фонд "Росконгресс" - социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.